Космическая скромность. Павел Виноградов не рад тому, что его имя хотят дать аэропорту

ФОТО: Павел Виноградов / РИА Новости

Павел Виноградов в эфире НСН уточнил, что хотел бы, чтобы это был новый аэропорт. А вот существующей воздушной гавани Герой РФ предложил оставить историческое название.

Финальное голосование по присвоению имён аэропортам стартовало в России. В проекте принимают участие 47 воздушных гаваней РФ. Среди других имён россияне чаще всего предлагали назвать их в честь авиаконструктора Андрея Туполева, маршала Советского Союза Георгия Жукова и химика Дмитрия Менделеева, сообщает ВЦИОМ со ссылкой на телефонный опрос свыше 37 тысяч граждан.

Аэропорт Анадыря, как участника проекта, могут назвать в честь одного из четырёх представителей Чукотки. Трое из них – лётчик Тимофей Елков, поэт Антонина Кымытваль и писатель Юрий Рытхэу уже скончались. Ещё один претендент – Герой России, космонавт Павел Виноградов – один из немногих ныне живущих людей, чья фамилия может появиться в названии воздушной гавани. Об этом космонавт узнал от НСН. Стоит отметить, что он также является почётным жителем Анадыря, поскольку там вырос.

В беседе сНСНпризнался, что был бы рад, если бы его имя появилось в названии воздушной гавани, но только если это будет новый аэропорт.

«У нас все аэропорты имеют очень хорошие исторические названия. Мы уже много раз наступали на эти грабли, когда переименовывали города, улицы, потому все это возвращалось назад. Вот построили бы новый аэропорт – и назвали бы моим именем, я был бы рад», - отметил Герой РФ.

Всего в финальный шорт-лист вошли 124 имени. Голосование будет продолжаться в течение трёх недель на сайте.

Ранее лидер группы «Ночные Снайперы» Диана Арбенина в эфире НСН призвала давать аэропортам имена в честь культурных деятелей, чтобы не возникали спорные вопросы. Она также предложила отметить известную балерину Майю Плисецкую и режиссёра Андрея Тарковского, внеся их имена в названия воздушных гаваней.