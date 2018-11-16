В потребительскую корзину добавят «здоровых» продуктов в 2021 году

Потребительскую корзину в России пересмотрят в 2021 году. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью «Российской газете».

По ее словам, минимальный набор станет более «здоровым». В нем будет больше мяса, рыбы, молока, яиц, овощей и фруктов. В то же время объем хлебных изделий, картофеля, маргарина и других жиров будет уменьшен, отмечает Ura.ru.

Голикова отметила, что пересмотр продуктовой корзины произойдет во всех российских регионах. Зампредседателя правительства не уточнила, насколько при этом подорожает корзина.

Ранее депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко, уже три недели сидящий на так называемой «министерской диете», на пресс-конференции в НСН рассказал, как проходит его попытка прожить месяц на 3,5 тысячи рублей после спора с бывшим министром труда Саратовской области Натальей Соколовой.