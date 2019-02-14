Нарусова рассказала, почему Тува оказалась самым бедным регионом России

Член Совета Федерации от республики Тыва Людмила Нарусова в эфире НСН заявила, что обратится к Путину для решения проблем региона.

Назван самый бедный регион России. Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на Российском инвестиционном форуме в Сочи заявила, что Республика Тыва - регион с самым высоким уровнем бедности населения. Согласно представленным материалам, в 2017 году уровень бедности в Туве составил 41,5%. В 2018 году уровень бедности повысился. Вице-премьер добавила, что речь идет в том числе о «детской бедности», семьях, которые живут на социальные пособия.

Член Совета Федерации от республики Тыва Людмила Нарусова в эфире НСН заявила, что причина бедности Тувы - в изоляции и невозможности коммуникации с остальными регионами России и другими странами.

«Высокий уровень бедности в Туве обусловлен отсутствием железной дороги, республика практически отрезана. Зимой погодные условия не всегда позволяют добраться по воздуху. Еще более 10 лет назад мне удалось добиться указа президента о строительстве железной дороги в Кызыл, это столица Тувы. Президент во время своего визита в Туву торжественно забил колышек там, где должна была появиться железная дорога, ну а потом все застопорилось. Это было государственное частное строительство: РЖД и частный инвестор, Руслан Байсаров. То ли он утратил к этому интерес, то ли он поставил для себя какие то невыполнимые условия, то ли они были поставлены правительством страны, но дело затормозилось», - отметила она.

Людмила Нарусова привела ряд преимуществ, которые открылись бы в регионе при появлении железнодорожного сообщения.

«Все мои попытки исполнить указ президента разбиваются о нежелание руководства РЖД в лице Белозерова решать этот вопрос. Я намерена обратиться или к Медведеву, или к Путину. Железная дорога дала бы Туве более 25 тысяч рабочих мест. Это коммуникации, это возможность развивать малый бизнес, там экологически чистые продукты, там уголь, возможность кооперации с Китаем и Монголией. Можно было бы продолжить дорогу в Монголию, а значит и в Китай. Это был бы большой импульс развития экономики, торговли, малого бизнеса в самой республике, потому что там производится много экологически чистой сельскохозяйственной продукции», - добавила она.

В декабре прошлого года президент Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции заявил, что Россия должна кардинально уменьшить число людей, живущих за чертой бедности. По его распоряжению, к 2024 году необходимо снизить этот показатель вдвое - до 6,6%.