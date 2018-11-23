Коллекторы посчитали пиаром историю о взыскании единственной квартиры должника

ФОТО: РИА Новости

Эксперт в эфире НСН рассказал, что дело об изъятии единственного жилья, которое направлено на пересмотр, может вновь дойти до ВС РФ.

Верховный суд отправил дело о квартире должника на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Этот конфликт продолжается практически 10 лет. Так, в 2010-2011 годах суды признали за гражданином Анатолием Фрущаком долг в размере, превышающем 8 миллионов рублей. Тогда он передал при разводе квартиру жене, а та – дочери. Однако суд счёл сделки недействительными и имущество было возвращено первоначальному хозяину. К апрелю 2017 года 8 миллионов долга превратились в 13 миллионов, что подтолкнуло Фрущака инициировать процедуру банкротства.

Арбитражный суд просьбу удовлетворил и начал процедуру реализации имущества. В этот момент гражданин обратился в суд с ходатайством об исключении пятикомнатной квартиры из конкурсной массы, поскольку она является единственным жильём. В итоге Арбитражный суд Москвы, апелляция и кассация Фрущака поддержали. На этом кредитор не сдался и обратился в Верховный суд, уточнив, что за 10 лет должник не внёс ни одной добровольной платы. В свою очередь, защита Фрущака напомнила, что долг погашается, в том числе он направил заявление о включении премии от прохождения службы в конкурсную массу. После небольшого совещания Верховный суд принял решение отменить акты нижестоящих судов и отправить дело на рассмотрение в суд первой инстанции, сообщает «Интерфакс».

Генеральный директор Центра развития коллекторства Дмитрий Жданухин в эфире НСН отметил, что эта история продлится ещё долго.

«Этот случай не до конца понятен. Верховный суд ещё не поставил точку в этом деле, он передал его на новое рассмотрение. Соответственно, возможность изъятия единственного жилья у банкротов, должников, пока остаётся в подвешенном состоянии. Когда будет поставлена точка в этом деле, не совсем понятно. Отправив дело на новое рассмотрение, Верховный суд запустил процедуру заново. Она может так же ещё раз дойти до Верховного суда и на этом не завершиться. Поэтому тут история долгая», - отметил эксперт.

По словам Дмитрия Жданухина, история с квартирой Фрущака больше нужна для пиара, чтобы другие задумались над тем, что могут лишиться единственного жилья.

«Есть позиция Конституционного суда, что единственное жильё неприкосновенно. Но постепенно идёт движение в сторону изменения юридической позиции, потому что слишком часто должники злоупотребляют этой возможностью. Эта история имеет большое пиар-значение в том плане, что люди начинают задумываться, что у них могут отобрать даже единственное жильё. Мифы и легенды о выселении с новой силой будут появляться. Уже разрабатываются механизмы, когда при изъятии единственного жилья будет гарантироваться сохранение минимума жилья, то есть даже если жильё изымают и продают, то выделяется сумма, которой хватит для приобретения соответствующего законодательным нормам жилья», - пояснил гендиректор Центра развития коллекторства.

Однако, как подчеркнул Дмитрий Жданухин, если инициатива изъятия жилья с приобретением «минимума» будет принята, то это произойдёт через несколько лет.

«Речь может идти о нескольких годах, потому что уже много действий в эту сторону совершается. Арбитражные управляющие ищут варианты, когда арбитражный управляющий приобретает должнику другое жильё. Ходов, связанных с этими злоупотреблениями (имеются в виду злоупотребления должников – примечание НСН) и их преодолением уже достаточно много, скоро накопится критическая масса, чтобы это было разрешено», - заключил в эфире НСН Жданухин.

Напомним, законопроект, который позволит забирать единственное жильё у должников, чтобы погасить кредит, разрабатывали в Минюсте в 2017 году. Тогда отмечалось, что инициатива коснётся только тех неплательщиков, у которых единственное жильё превышает их потребности. В ведомстве уточнили, что планируют учитывать рыночную стоимость помещения. Если суд удовлетворит изъятие жилья, то должник получит сумму для покупки другого жилья.