Долги по ЖКХ обострят конкуренцию между коллекторами

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Гендиректор Центра развития коллекторства в эфире НСН рассказал о предстоящей конкуренции между федеральными и региональными агентствами.

Долги россиян за ЖКХ передадут коллекторам. Уже через 2-3 месяца Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) завершит работу над стандартами для поставщиков коммунальных услуг, по отбору и оценке эффективности коллекторских агентств. Именно им предстоит разбираться с давно просроченными платежами. Глава ассоциации Борис Воронин в интервью РИА Новости пояснил, что к таковым относится порядка 30-50% всех долгов по ЖКХ.

Минстрой РФ отчитался, что к сентябрю нынешнего года суммарная задолженность россиян в этом сегменте достигла 535 миллиардов рублей. Среди должников числятся не только малообеспеченные граждане, но также владельцы квартир в новостройках и богатые люди, которые откладывают оплату на потом. По данным Национального бюро кредитных историй, средний размер установленной судом задолженности граждан находится на уровне 46 тысяч рублей. Однако, как отметил руководитель НАПКА Виктор Семендуев, сейчас коллекторам передают не более 5% долгов по услугам ЖКХ.

в беседе спояснил, почему коллекторов вообще предложили задействовать в процессе взыскания долгов по ЖКХ.

«Так мало долгов передаётся коллекторам, потому что деятельность, связанная с коммунальными долгами не охватывается «Законом о коллекторской деятельности». И в результате этими долгами занимаются либо сами кредиторы, в том числе и управляющие компании. Либо же региональные агентства, в том числе не состоящие в реестре Федеральной службы судебных приставов. Идет конкуренция между крупными федеральными коллекторскими агентствами и региональными, которые знают местные особенности, и не настолько вовлечены в скандалы, с имиджем коллекторов» - считает Дмитрий Жданухин.Эксперты считают, что общество негативно отнесется к тому, что долгами по ЖКХ будут заниматься коллекторы, так как имидж у этих агентств слишком негативный из-за методов, к которым зачастую прибегают недобросовестные сборщики долгов.

«Предположу, что с инициативой НАПКА увеличится количество крупных организаций, которые будут к ним обращаться, чтобы сразу на федеральном уровне договориться о работе в регионах. Небольшие управляющие компании будут справляться своими силами или нанимать местных игроков этого рынка»,- поделился своим мнением сгендиректор Центра развития коллекторства Дмитрий Жданухин.

Напомним, ранее глава Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов заявил о намерении начать проверку коллекторов в плановом порядке. Ранее процедуру начинали только по отдельным жалобам. С 2018 года проверки сделали ежегодными.