Коллекторы открестились от дела Baring Vostok

Директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) в эфире НСН рассказал о связи дела Майкла Калви и коллекторской индустрии в целом.

Основатель крупной инвестиционной компании Baring Vostok поданный США Майкл Калви и ещё пятеро задержанных ранее сотрудников подозреваются в хищении 2,5 млрд рублей. Они арестованы Басманным судом Москвы. По информации следователей, из остальных подозреваемых двое являются иностранными гражданами и еще двое российскими. Уголовное дело может быть связано с конфликтом вокруг банка «Восточный Экспресс» и возбуждено после «разработки» ФСБ России.

В эфире НСН директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Борис Воронов заявил, что дело Baring Vostok не имеет отношения к коллекторам.

«Нужно понимать, что сама индустрия идет на сотни миллиардов рублей, если вспомнить объем долгов в стране. Поэтому, когда мы говорим про какие-то конкретные суммы, тем более по вещам никак не связанных с долгами, это совсем другое дело. Оно будет развиваться, как многие другие истории, которые также шумно начинаются, а потом очень тихо заканчиваются. Это тоже пройдет», — рассказал Воронин.

По его словам, дело Baring Vostok никакого отношения к коллекторской индустрии не имеет. Директор НАПКА отметил, что по информации СМИ дело идет о слишком маленькой сумме и покупке акций, что не отражает долговые вопросы, которыми занимаются коллекторские агентства.

«В целом нужно изучать материалы дела, чтобы полноценно понимать возможные решения по нему. Насколько я знаю, истории, когда какого-то бизнесмена арестовывают, а потом отпускают, это очень обычное дело. Мы уже многократно видели списки Титова, когда люди уезжали, а потом возвращались и давали показания. Преследования бизнесменов довольно обычная история и иностранцев тоже», — заключил собеседник НСН.

Напомним, инвестиционная компания Майкла Калви Baring Vostok занимается прямыми инвестициями в России и странах СНГ. Во владении Фонда находятся контрольный пакет акций банка «Восточный», а также имеет доли в Etalon Group, Gett, OZON, «ЭР-Телеком», «Новомет» и «Вкусвилл».