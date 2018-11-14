Коммунальное хозяйство — житница для коллекторов

Обновленный порядок индексации тарифов на услуги ЖКХ в 2019 году утвердил премьер Дмитрий Медведев.

Как и предполагалось, тарифы вырастут дважды – в связи с повышением с 1 января ставки налога на добавленную стоимость на 2%, с 18 до 20%. После этого, как утверждали в Минэкономразвития, расходы коммунального комплекса вырастут на 16 млрд рублей. Для того чтобы индексация тарифов ЖКХ не превышала обычный уровень, решено с 1 января повысить их на 1,7%, а второй раз - с 1 июля на 2,4% к январским, уже индексированным тарифам. Раньше тарифы на услуги ЖКХ индексировались лишь раз в год, 1 июля, в среднем на 4%.

Недавно некоторые поставщики услуг ЖКХ заявили о намерении передавать долги коллекторам. О такой возможности, в частности, заявили в «Мосэнерго» и «Росводоканале», причем, последний уже частично работает с профессиональными коллекторами, - напоминает РБК. Сами коллекторы готовы уже к началу следующего года разработать стандарты по отбору коллекторских агентств для сферы ЖКХ. Как это будет работать, рассказал на пресс-конференции в НСН глава комитета по агентскому бизнесу Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Виктор Семендуев. Из его слов следует, что бояться коллекторов нечего.

«Мы подписываем агентский договор, допустим, с управляющей компанией. Нам выдают информацию, что такой-то в такой-то квартире должен такую-то сумму. Мы после этого пишем письмо человеку, чтобы проинформировать его, что по агентскому договору такой-то должник принят в работу таким-то коллекторским агентством, и за такой-то период времени у него такая-то задолженность перед такой-то организацией. Если человек не согласен с долгом и присылает квитанцию об оплате, мы связываемся с заказчиком и с ЖКХ-компанией. Если человек говорит, что не хочет платить и вы все мерзавцы, то это другой вопрос, мы говорим о том, что возможно будет суд», - отметил Семендуев

Скептически отнесся к идее финансовый омбудсмен Павел Медведев. Он полагает, что прежде необходимо наладить работу правоохранительных органов, которые не спешат на помощь тем, кому коллекторы откровенно угрожают.

«Та семья, которой бандит в окно кинул бутылку с зажигательной смесью, трижды получила от него угрозы, трижды ходила в полицию. Трижды полиция со стула не встала. Пока вопрос с полицией не будет решен, шевелиться нельзя. Нельзя расширять круг этих несчастий, о которых я вам говорю. Нужно сначала решить вопрос с правоохранительными органами», - заключил правозащитник.

Зачем коллекторам такая хлопотная сфера, как ЖКХ? А ларчик просто открывался: объем долгов за жилищно-коммунальные услуги в целом по стране приближается к полутора триллионам рублей. Точную цифру называл летом этого года тогда еще глава Минстроя Михаил Мень: 1 трлн 340 млрд рублей, из которых на долю населения приходятся 645 миллиардов.

Всеволод Нерознак