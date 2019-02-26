Кокорина и Мамаева могут выпустить из СИЗО в марте

Адвокат Павла Мамаева в эфире НСН рассказал о дальнейших действиях защиты после отклонения апелляции об изменении меры пресечения.

Мосгорсуд во вторник рассмотрел жалобы стороны защиты на постановление Тверского суда о продлении ареста Павлу Мамаеву, Александру и Кириллу Кокориным, а также Александру Протасовицкому до 8 апреля. Суд постановил оставить апелляционные жалобы без удовлетворения.

Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов в интервью НСН заявил, что сторона защиты ждет решения об утверждении обвинительного заключения.

«Апелляционная стадия пройдена, дальнейшая стадия кассационная, она уже не предусматривает принципа состязания сторон и не всегда является эффективной. Здесь вопрос о том будет или нет утверждено обвинительное заключение. Соответственно, от этого будет зависеть дальнейшая возможность или невозможность нахождения всех обвиняемых под стражей до начала судебного разбирательства. Мы будем сейчас ориентироваться на данную стадию процесса, направляя соответствующие жалобы в прокуратуру, ходатайство в следствие уже заявили все адвокаты», - сказал Бушманов.

По оценке адвоката, шанс, хоть и небольшой, на изменение меры пресечения есть.

«Данный вопрос решится до 8 апреля, поскольку процессуальные сроки предусматривают, что дело должно поступить в суд за две недели до истечения процессуального срока, а прокурору предоставляется не менее 10 суток для изучения данных материалов. Соответственно, в середине марта ждем данную работу прокурора. Если будет поставлен вопрос о необоснованности квалификации, тогда шанс на изменение избранной меры пресечения появляется», - заключил Бушманов.На заседании суда адвокат Кокорина Андрей Ромашов заявил, что дальнейшее нахождение футболиста в СИЗО может привести к замене коленного сустава и инвалидности, что практически поставит крест на его карьере. Однако суд отказал в ходатайстве на исследование здоровья спортсмена.

Тверской суд Москвы 11 октября 2018 года избрал для футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина и еще двух фигурантов дела меру пресечения в виде лишения свободы на два месяца. Сейчас подозреваемые находятся в СИЗО «Бутырка». К 8 апреля фигуранты дела проведут в СИЗО почти 180 дней, что соответствует году заключения в колонии-поселении.