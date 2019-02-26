Кокорин и Мамев останутся в СИЗО до 8 апреля

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Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Игроки клубов «Зенит» и «Краснодар» соответственно останутся под стражей до 8 апреля, пишет Ura.ru,

Адвокаты ссылались на то, что дело намеренно затягивается из-за большого количества материалов и тем, что еще не все с ними ознакомились.

При этом Кокорин и Мамаев успели изучить 16 томов дела. А следственные действия планируется завершить в ближайшие две недели.

Следователь, в свою очередь просил оставить обвиняемых под стражей. Он подчеркнул, что следствию необходимо допросить экспертов по делу и ознакомить с их показаниями участников процесса.

Затем, в течение двух недель, следствие намерено направить дело прокурору для утверждения обвинительного заключения. Прокурор позицию следствия поддержал в полном объеме, уточняет АГН «Москва».

Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий были арестованы в октябре 2018 года за две драки в центре Москвы.

С тех пор все они находятся в СИЗО «Бутырка».