Кокорин и Мамев останутся в СИЗО до 8 апреля

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Адвокаты ссылались на то, что дело намеренно затягивается из-за большого количества материалов и тем, что еще не все с ними ознакомились.
При этом Кокорин и Мамаев успели изучить 16 томов дела. А следственные действия планируется завершить в ближайшие две недели.
Следователь, в свою очередь просил оставить обвиняемых под стражей. Он подчеркнул, что следствию необходимо допросить экспертов по делу и ознакомить с их показаниями участников процесса.
Затем, в течение двух недель, следствие намерено направить дело прокурору для утверждения обвинительного заключения. Прокурор позицию следствия поддержал в полном объеме, уточняет АГН «Москва».
Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий были арестованы в октябре 2018 года за две драки в центре Москвы.
С тех пор все они находятся в СИЗО «Бутырка».
Ранее в эфире НСН адвокат Александр Карабанов заявил, что меру пресечения футболистам можно было бы изменить на подписку о невыезде либо домашний арест.