Сомнолог причислил большинство людей к голубям, а не к жаворонкам или совам

Председатель правления Национального сомнологического общества рассказал НСН об опасностях для здоровья человека сменного графика работы.

Среди россиян преобладают «жаворонки». По данным опроса «Левада-центра», две трети граждан нашей страны по будням встают с 06:00 до 07:00. Еще 12% просыпаются совсем ранним утром — от 03:00 до 05:00. 18% жителей России просыпаются в период с 08:00 до 09:00, а позже 10:00 могут себе позволить вставать только 3% россиян.

А вот что касается отхода ко сну, то большинство респондентов (59%) заявили, что ложатся спать по будням до 23:00.

в эфиреопроверг данные опроса и заявил, что опираться нужно на научные исследования, а не на социологические.

«Все эти опросы ерунда, и что говорит человек про себя, ничего не значит. Хронотип определяется по определенным объективным характеристикам. И по профессиональным исследованиям количество жаворонков немного – всего 15% взрослого населения. А подавляющее большинство – голуби, которые могут адаптироваться к любому графику», - пояснил эксперт области.

Ранее медики из Общеклинической больницы Массачусетса выяснили, что сон продолжительностью менее семи часов в день может значительно повысить риск возникновения атеросклероза и, как следствие, инсульта.

Особенно тяжело человек переживает недостаток сна весной, когда вставать по будильнику становится очень сложно. Однако Владимир Ковальзон заявил, что причина тяжелого подъема совсем в другом.

«Весной солнце встает рано и позволяет нашим биологическим часам идти в этом ритме. Человеку нужно вставать после восхода солнца, так что проблема недосыпания присуща больше зиме. Для этого сомнологи и хронобиологи бьемся с правительством, когда у нас подъем за час до восхода солнца. И сейчас все проблемы с тяжелым подъемом – это проблемы авитоминоза. Нужно просто пить витамины и высыпаться. Больше советов и нет», - рассказал сомнолог Владимир Ковальзон.Сомнологи отмечают, что любые отклонения от цикла «день-ночь» рано или поздно приводят к сбоям всех, связанных с ним, цикличных процессов. То есть, работа по ночам, сменный график, режим «день-ночь», регулярные командировки в другой часовой пояс и любые иные вариации традиционного образа жизни провоцируют нарушения выработки гормонов, связанных со сном.

«Проблема у тех, кто занят сменной работой. Переход от одного графика к другому очень тяжелое испытание для человека. И есть люди, которым генетически сменная работа противопоказана. Им нельзя садиться за руль, потому что есть риск попасть в ДТП. Но если человек вынужден трудиться по такому скользящему графику, то ученые склоняются, что смены нужно чередовать реже, потому человек адаптировался и ему сложно переходить на новый режим. Проблемы у тех, кто путешествует, преодолевая часовые пояса. Считается, что нужны сутки на каждый часовой пояс для восстановления организма. Так что такие перегрузки нужно избегать, особенно людям за 40. Очень все это вредит здоровью», - отметил

Добавим, что переизбыток сна также вреден, как и его недостаток. У женщин лишние 2-3 часа сна повышают риск развития заболеваний сердца на 38%. Также среди потенциальных побочных явлений медики называют ожирение, сахарный диабет, депрессию.