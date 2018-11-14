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Общество

Клименко уверен в присоединении Google к антипиратскому меморанду

14 Ноября 2018 в 22:15
Клименко уверен в присоединении Google к антипиратскому меморанду
ФОТО: politnews
Экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко рассказал НСН, почему американский поисковик подчинится требования Роскомнадзора. 
Роскомнадзор предложил Google подписать антипиратский меморандум. Ранее к нему присоединились многие российские интернет-компании и медиахолдинги. Документ предусматривает оперативное удаление пиратского видеоконтента по запросу правообладателей.

На встрече директора департамента Google по взаимодействию с органами власти на Ближнем Востоке, в Африке, Израиле, Турции и России Дорона Авни с замглавой Роскомнадзора Вадимом Субботиным последний указал на «нарушения компанией требований российского закона по обеспечению фильтрации поисковой выдачи Google от запрещенной в России информации».

Экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко в эфире НСН предположил, что компания в итоге поставит свою подпись под антипиратским меморандумом.

«У Google есть свое антипиратское законодательство. Компания с ним давно работает, и в документе прописана другая позиция правообладателей. Наши были вынуждены, так сказать, теребить тесный интернетовский мирок разными историями. Обращу внимание, что речь идет о присоединении к определённой конфигурации договорённостей. Хотя есть закон и нужно действовать по нему. Но сформулировать точное определение пока не получается. Пришли к выводу, что нужно было бы, чтобы сайты без суда принимали какие-то решения. В этом варианте у Google есть своя практика. И если она не будет нарушать законодательство, то нам пойдут навстречу… Хотя я не думаю, что компания под нас будет что-то менять. В части защиты прав авторов они найдут с нами договоренность. У нас не было в этой области сложных коллизий. Если документ будет в меру разумен и не будет от них требовать кардинальных изменений, найдём компромисс», - заключил эксперт отрасли.

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Как и упоминал Герман Клименко, в вопросе защиты авторских прав Google руководствуется требованиями американского закона DMCA (Digital Millenium Copyright Act). Документ, действующий уже 20 лет, регламентирует механизм удаления контента по жалобе правообладателя в случае, если владелец интернет-ресурса расположен в США, при этом провайдеры освобождаются от ответственности за действия пользователей.

Антипиратский меморандум Google не подписала 1 ноября, как это сделали, например, «Яндекс», Mail.Ru и Rambler, потому что у компании нет юридического представительства в России.

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