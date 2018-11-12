Эксперт: Власти не смогут отследить распространение наркотиков через интернет

Глава правления Национального антинаркотического союза в эфире НСН заявил, что распространение информации о наркотических веществах и интерес к ним сможет эффективно остановить первичная профилактика.

Депутаты Государственной думы внесли на рассмотрение законопроект, которым предлагается запретить распространение в средствах массовой информации и интернете информации о способах и методах изготовления психоактивных веществ (спайсов) и местах культивирования наркосодержащих растений. Авторами инициативы выступили депутаты от разных фракций — члены думского комитета по безопасности и противодействию коррупции во главе с председателем Василием Пискаревым. Документ размещён в базе данных Госдумы.

Председатель правления Национального антинаркотического союза Никита Лушников в эфире НСН предложил начать бороться с психоактивными веществами через первичную профилактику.

«То, что ведется работа в направлении запрещения таких вещей, я оцениваю в любом случае положительно. Лет пять назад таких тенденций не было. При этом я не могу сказать, что это актуально, потому что будет видно только тогда, когда работа будет доведена до конца. Я считаю, что сейчас нужно делать акцент на первичную профилактику. Это направление было в ведении Федеральной службы наркоконтроля, которая была расформирована несколько лет назад. Сейчас, по сути, ни одно ведомство за это не взяло на себя ответственность. Поэтому никакой системной первичной профилактики ни в школах, ни в других учебных заведениях не ведется. Именно развитие первичной профилактики сможет дать в нашей стране очень большой результат» — рассказал эксперт.

По его словам, сейчас некоторые потенциально опасные психоактивные вещества не просто находятся в открытом доступе, но и набирают популярность, становясь трендом. В качестве примера Никита Лушников привел «веселящий газ», который можно встретить не только на закрытых вечеринках, но и кое-где на улицах и кафе, а информацию о местах распространения можно легко найти в интернете.

«Сейчас действительно распространение наркотических веществ в интернете не контролируется ни государством, ни какими-либо другими профильными ведомствами, потому что большинство информации находится в DarkNet ("темный интернет" — прим. НСН), это невозможно отследить. Во-первых, очень сильно модернизируется наркотизация и распространение, потому что любой желающий, набрав в интернете нужное словосочетание, связанное с приобретение запрещенных веществ, находит кучу ссылок. А во-вторых, конечно же, очень многие вещества, которые активно используются молодежью и наносят очень большой вред организму, не входят в состав запрещенных», — заключил эксперт.