Клименко скептически отреагировал на создание министерства виртуальной реальности

ФОТО: Герман Клименко // leadersclub.ru

Советник президента в эфире НСН заявил, что о создании нового ведомства в первую очередь должно задумываться правительство, а не парламентарии.

В России может появиться министерство новых технологий и виртуальной реальности. С такой инициативой выступил заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. Письмо с соответствующим предложением он уже направил в правительство. Депутат уверен, что новое ведомство поспособствует развитию экономики и укреплению благосостояния россиян, сообщает RT.

Советник президента по развитию интернета Герман Клименко в эфире НСН скептически отнёсся к данной инициативе.

«Я не видел документа. В Госдуме много разных идей бывает. Как правило, депутаты редко думают об исполнимости этих предложений. Если речь идёт о министерстве, то, наверное, имеет смысл в первую очередь спрашивать у правительства, нужно ли там внедрение параллельной структуры, потому что цифровая экономика перекрывает многие сегменты. Лично я скептичен. Конечно, можно посмотреть на структуру правительства, но это прерогатива других ведомств», - убеждён эксперт.

По словам Германа Клименко, если такое ведомство всё-таки появится, то оно может стать коллаборацией сразу нескольких министерств.

«У нас есть пример министерства Дальнего Востока, которое пытается координировать действия в части касающихся ведомств, которые там функционируют. Мне кажется, нужно посмотреть, как работают подобные модели, прежде чем проводить инициативу. Если министерство Дальнего Востока эффективно, то другие министерства могут между собой коллаборационировать в рамках выделенных полномочий. По сути, это от каждого министерства по кусочку», - считает Клименко.

В то же время сам Чернышов посчитал, что именно создание нового ведомства поможет России занять лидирующие позиции в области новых технологий. Депутат уверен, что виртуальную реальность можно будет использовать в туризме, медицине, военном деле, образовании и других отраслях, сообщает «Русская планета» .

Ранее в России предложили создать министерство одиночества. С такой инициативой выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.