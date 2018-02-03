Психологи поддержали инициативу Матвиенко о министерстве одиночества

Сергей Ениколопов в эфире НСН заявил, что министерство одиночества поможет пожилым людям.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила создать в России министерство одиночества, где со стороны государства особое внимание уделялось бы проблемам одиноких граждан, по большей части, пожилых людей. Такую инициативу Матвиенко внесла, заинтересовавшись аналогичным опытом Великобритании: в январе министром по вопросам одиночества там была назначена Трейси Крауч.

Заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья Сергей Ениколопов в эфире НСН заявил, что поддерживает предложение Валентины Матвиенко.

«Конечно, большое количество пенсионеров требует такого дополнительного внимания. Недостаток общения для пенсионеров - очень важная вещь. Совершенно замечательно, что наши парки в Москве, например, что-то делают, идёт попытка компьютеризировать пожилых людей. Всё это очень хорошо, а что можно законодательно сделать, я, к сожалению, не знаю. Если законодательная инициатива по созданию министерства одиночества заключается в создании программ, новых условий и так далее, то, слава Богу, что такая иницитива появилась», - сказал он.

Особое внимание психолог обратил на причины, которые стоят в корне актуальной проблемы одиночества пенсионеров. По его словам, в первую очередь, это большая разница в продолжительности жизни:

«Проблема действительно остро стоит. У нас очень большой разрыв продолжительности жизни женщин и мужчин. Женщины переживают своих супругов намного. Возраст уже не тот, чтобы создавать новые романтические отношения. Кому-то удаётся, кому-то – нет. Дети взрослые, внуки вообще часто сейчас живут в других городах» - резюмировал Ениколопов.

В феврале 2016 года в ОАЭ была введена должность министра счастья, которую занимает Охуд Аль-Руми. Кадровые перестановки произошли после проведенного опроса, где выяснилось, что больше 10% населения ОАЭ не считают себя счастливыми людьми. С инициативой создания министерства счастья в России после визита в Дубай также выступала Валентина Матвиенко.