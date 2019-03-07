Клименко: Отработав технологию шифрования в WhatsApp, Facebook внедрит её у себя

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Экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко рассказал НСН, что движение Facebook в сторону сквозного шифрования вполне логично.

Facebook намерен ввести сквозное шифрование личных сообщений пользователей на всех своих платформах. Как пишет РИА Новости, об этом заявил глава компании Марк Цукерберг. На своей странице в социальной сети он пояснил, что систему безопасности планируется создать по аналогии той, которая была разработана для мессенджера WhatsApp. Он подчеркнул, что Facebook сфокусируется на личных сообщениях и сделает их максимально безопасными.

Цукерберг уточнил, что работа уже началась, и продолжится до тех пор, пока сквозное шифрование не будет внедрено во все сервисы. По словам главы компании, оно позволит отправлять сообщения из Messenger на любой номер в WhatsApp. Сквозное шифрование предполагает, что доступ к сообщениям имеют только пользователи, ведущие переписку друг с другом.

Отвечая на вопрос о том, не будет ли это заявление поводом для того, что Роскомнадзор решит блокировать Facebook, как это было с Telegram, председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советника президента РФ по развитию интернета Герман Клименко рассказал НСН, что формально ситуация с Telegram выглядела следующим образом: Павел Дуров очень настойчиво проходил мимо Роскомнадзора и заявлял, что он нарушает закон.

«В нормальной жизни, если мы с вами пройдём мимо сотрудника полиции и скажем, что у нас в кармане есть наркотики или оружие, он будет вынужден реагировать. С другой стороны, у Роскомнадзора есть масса дел и масса забот. И, если ресурс не выпячивает эту историю и идёт на переговоры, как, например, WhatsApp – у него, как давно известно, сквозное шифрование. Мы не знаем, о чём он договаривается или не договаривается с Роскомнадзором, но WhatsApp ведёт себя достаточно корректно по отношению к нашему законодательству. По крайней мере, публично», - подчеркнул собеседник НСН.

И в этом плане, по словам Германа Клименко, самое заявление, что Facebook идёт в сторону шифрации – в эпоху, когда персональные данные ценятся, и нарушения в этой области преследуются по все строгости везде – безусловно, логично. При этом, как отмечает , экс-советник президента РФ по развитию интернета, шифрация данных и отказ от сотрудничества – это параллельные истории. Они никак не связаны. Потому что есть сотрудничество с правоохранительными органами тех или иных государств – и Apple выдает информацию, и Google. Хотя у них везде есть шифрование.

Резюмируя, Герман Клименко подчеркну, что, отработав технологию шифрования на WhatsApp, Facebook будет внедрять её у себя.

«Мы помним и знаем, что WhatsApp принадлежит Facebook. Поэтому ничего неожиданного – с точки зрения и разработок, и отношения к праву разных стран, мы не услышим», - подчеркнул собеседник НСН.

Добавим, также основатель и глава Facebook Марк Цукерберг рассказал о том, что социальная сеть и принадлежащие ей сервисы WhatsApp и Instagram не будут хранить данные пользователей в странах, где нарушаются права человека. Об этом говорится в посте Цукерберга, посвященном планам компании в сфере усиления защиты коммуникаций пользователей.