Клименко: Отработав технологию шифрования в WhatsApp, Facebook внедрит её у себя

Facebook намерен ввести сквозное шифрование личных сообщений пользователей на всех своих платформах. Как пишет РИА Новости, об этом заявил глава компании Марк Цукерберг. На своей странице в социальной сети он пояснил, что систему безопасности планируется создать по аналогии той, которая была разработана для мессенджера WhatsApp. Он подчеркнул, что Facebook сфокусируется на личных сообщениях и сделает их максимально безопасными.
Цукерберг уточнил, что работа уже началась, и продолжится до тех пор, пока сквозное шифрование не будет внедрено во все сервисы. По словам главы компании, оно позволит отправлять сообщения из Messenger на любой номер в WhatsApp. Сквозное шифрование предполагает, что доступ к сообщениям имеют только пользователи, ведущие переписку друг с другом.
Отвечая на вопрос о том, не будет ли это заявление поводом для того, что Роскомнадзор решит блокировать Facebook, как это было с Telegram, председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советника президента РФ по развитию интернета Герман Клименко рассказал НСН, что формально ситуация с Telegram выглядела следующим образом: Павел Дуров очень настойчиво проходил мимо Роскомнадзора и заявлял, что он нарушает закон.
«В нормальной жизни, если мы с вами пройдём мимо сотрудника полиции и скажем, что у нас в кармане есть наркотики или оружие, он будет вынужден реагировать. С другой стороны, у Роскомнадзора есть масса дел и масса забот. И, если ресурс не выпячивает эту историю и идёт на переговоры, как, например, WhatsApp – у него, как давно известно, сквозное шифрование. Мы не знаем, о чём он договаривается или не договаривается с Роскомнадзором, но WhatsApp ведёт себя достаточно корректно по отношению к нашему законодательству. По крайней мере, публично», - подчеркнул собеседник НСН.
И в этом плане, по словам Германа Клименко, самое заявление, что Facebook идёт в сторону шифрации – в эпоху, когда персональные данные ценятся, и нарушения в этой области преследуются по все строгости везде – безусловно, логично. При этом, как отмечает , экс-советник президента РФ по развитию интернета, шифрация данных и отказ от сотрудничества – это параллельные истории. Они никак не связаны. Потому что есть сотрудничество с правоохранительными органами тех или иных государств – и Apple выдает информацию, и Google. Хотя у них везде есть шифрование.
Резюмируя, Герман Клименко подчеркну, что, отработав технологию шифрования на WhatsApp, Facebook будет внедрять её у себя.
«Мы помним и знаем, что WhatsApp принадлежит Facebook. Поэтому ничего неожиданного – с точки зрения и разработок, и отношения к праву разных стран, мы не услышим», - подчеркнул собеседник НСН.
Добавим, также основатель и глава Facebook Марк Цукерберг рассказал о том, что социальная сеть и принадлежащие ей сервисы WhatsApp и Instagram не будут хранить данные пользователей в странах, где нарушаются права человека. Об этом говорится в посте Цукерберга, посвященном планам компании в сфере усиления защиты коммуникаций пользователей.