Клименко: Греф мог бы сделать из Rambler ведущего игрока в Рунете

ФОТО: Максима Блинова / РИА Новости

Экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко рассказал НСН, что тенденция сближения финансовых и интернет-компаний - тренд последнего времени.

Многочисленные СМИ со ссылкой на Reuters распространили информацию о возможной покупке интернет-гиганта Rambler Сбербанком. О подготовке сделки сообщили сразу пять источников агентства на финансовом и телекоммуникационном рынках. Как заявил РБК, близкий к Сбербанку источник, эта покупка была инициирована главой Сбербанка Германом Грефом и его первым заместителем Львом Хасисом. В свою очередь, ТАСС, ссылаясь на пресс-службу кредитной организации, подчёркивает, что Сбербанк не собирается покупать долю Александра Мамута в медиахолдинге Rambler Group. Сообщение Reuters о готовящейся сделке также опровергли и в Rambler Group.

Несмотря на опровержение, председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советника президента РФ по развитию интернета Герман Клименко заявил НСН, что в случае покупки Сбербанком Rambler Герман Греф сделал бы из него игрока №1 в Рунете.

«Любые инвестиции в интернет – это всегда положительная история. Поэтому, если гипотетически Сбербанк купил бы Rambler, в целом было бы неплохо. Потому что Rambler сейчас единственный свободный игрок рынка, который не принадлежит никаким крупным финансовым игрокам. Сегодня Google и Apple идут в сторону финансов, а финансы идут в сторону интернета. Продвижение банков сейчас возможно только в интернете. Мы видим это на примере нескольких банков, которые собирают всю аудиторию только в интернете. В целом, если эта сделка пройдёт, она будет красивой. Но я не очень понимаю, зачем это надо Грефу. Без цифр очень сложно рассуждать. Но в целом очень логично желание крупного банка владеть интернет-ресурсом, потому что там сейчас вся его аудитория. Если Греф будет покупать Rambler, то он будет делать из него игрока №1», - отметил он.

Кроме того, Герман Клименко отметил, что в настоящий момент «Яндекс», Google и Mail.ru застыли в некой взаимной диспозиции, и появление на этом поле Сбербанка оказалось бы весьма любопытным для рынка.

«Google пока не очень сильно растёт, хотя его мобильные версии действительно сдвигают всех. Есть такой некий паритет: Mail.ru больше занимается медийной рекламой и играми. И всё потихоньку пошли внутрь – Яндекс.Такси, Яндекс.Еда и все подобные истории. И участие Сбербанка в игре будет очень любопытным. Это, как появление в своё время Tele2 на рынке мобильных операторов. Вопрос в том, сможет ли Герман Греф сделать из Rambler сделать игрока, который обладает всеми ресурсами – как известно у Яндекс есть свой поиск, директ, свои разработки и так далее. И Mail.ru тоже комплексный игрок. Сейчас выйти на одном ресурсе крайне сложно», - отметил экс-советника президента РФ по развитию интернета.

Резюмируя, эксперт напомнил, что сам глава Сбербанка неоднократно высказывался о возможном выходе на интернет-рынок.

«К тому же не стоит забывать, что сам Греф когда-то говорил, что все банки превратятся в интернет-компании», - напомнил он.

Напомним, в состав Rambler Group входят интернет-медиахолдинг Rambler&Co. (включает в том числе такие издания, как Лента.ру, Газета.ру, Афиша, Чемпионат и Livejournal), крупнейшую в России сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино» и онлайн-кинотеатр Okko.