Клименко: Кибердружины в сети от экстремизма не спасут

Герман Клименко заявил НСН, что у него вызывает сомнения возможность реализации инициативы в масштабе сегодняшнего развития интернета.

В России могут появиться кибердружины, которые совместно с правоохранительными органами будут выявлять в интернете экстремистскую и противоправную информацию. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы от партии «Единая Россия». По задумке народных избранников, участники новых формирований будут искать в Сети информацию, направленную на разжигание расовой, национальной или религиозной розни, а также на пропаганду войны. Кибердружины планируется создавать в виде общественной организации, куда будут принимать на добровольной основе россиян старше 18 лет.

Экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко в эфире НСН предложил депутатам сначала посоветоваться с экспертами, а уже потом выступать с инициативами.

«Эта инициатива не новая, да и явление не новое. Другой вопрос, что депутаты, как обычно, очень плохо представляют себе масштаб бедствия. Они думают, что 5-10 человек смогут решить вопрос», — заявил Клименко.

По словам экс-советника президента, активные добровольческие команды боролись с «Синим китом». Группы инициативных граждан писали депутатам и в правоохранительные органы о нарушениях. Однако они не делали это по чье-то указке.

«Вообще, история развития интернета показывает, что есть огромный пласт неравнодушных людей, которые сами по себе, без команды депутатов, могут сорганизоваться. Однако нужно понимать, что та же сеть "ВКонтакте", это ежедневная посещаемость около 80 миллионов человек, огромный пласт создаваемой информации, который в целом вряд ли поддаётся исследованию. Все случаи, которые мы знаем о добровольной истории в этих вещах, являются реакцией общества на происходящие события», — объяснил собеседник НСН.

Герман Клименко, напомнил, что люди имеют полное право объединяться, как и депутаты имею право «этого желать».

«Но когда депутаты об этом говорят, это подразумевает институциализацию движения. Например, ввести в правовое поле действия добровольцев, как в свое время были дружины. Но тут есть сложности, учитывая виртуальность пространства, неочевидность территории совершения преступных деяний. Ну, увидел кибердружинник что-то, допустим призыв к самоубийству. Здесь нет территориальной привязки. Я плохо себе представляю, как это будет работать именно на объеме», — посетовал Клименко.

Экс-советник президента РФ по развитию интернета отметил, что ежедневно все ресурсы («Яндекс», «Вконтакте» и так далее) по действующему законодательству «вычищают огромный пласт историй». По мнению Клименко, депутатам, предложившим инициативу, в первую очередь необходимо обратиться в специализированные в этих вопросах органы.

«Например, Роскомнадзор. Этот орган достаточно профессионален. Разные эмоции это вызывает. Я знаю отзывы сайтов, которые мне пишут, которым приходят от Роскомнадзора разные уведомления. В этом плане у надзорного ведомства колоссальный опыт. Поэтому, я бы лучше относился к этой инициативе, если бы с ней выступил Роскомнадзор. Это бы значило, что организации, которая с этим работает, каждый день сталкивается, не хватает какой-то ресурсной базы. Если они с этим не выступают, значит, они понимают, что в кибердружинах никакого особого смысла нет»,— заключил он.

Напомним, ранее «Уральская ассоциация операторов связи» предложила жителям Екатеринбурга и других городов Свердловской области искать в Интернете проявления экстремизма. Предполагалось, что пользователи будут сообщать о подобной информации на электронную почту ассоциации, а затем эти сведения будут отправляться для оценки в компетентные органы.