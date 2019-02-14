Климатолог исключил катастрофу из-за газов на дне океанов

Старший научный сотрудник рассказал НСН, на сколько градусов поднимется температура на планете через 80 лет.

Ученые нашли в океанах угрозу человечеству. В 2100 году Земля может разогреться на восемь градусов в результате высвобождения скопления газов на дне океанов. Ученые из Университета Южной Калифорнии выяснили, что в известковых раковинах одноклеточных организмов содержание цинка было повышено в четыре раза, что свидетельствует о всплеске геологической активности примерно 17 тысячелетий назад. Это совпадает по времени со значительными выбросами углерода в атмосферу из океана.

Старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселёв в эфире НСН назвал прогноз американских ученых маловероятным, а оценку завышенной.

«Существует такая вещь, как газ гидраты, это залежи метана, они расположены на глубине 300-500 метров под водой. Считается, что запасы их достаточно велики, и если, что называется, рванет, то это приведет к серьезным последствиям. Другое дело, что те оценки, которые существуют на сегодняшний день, говорят, что вероятность такого события очень невелика. 8 градусов, о которых говорится в этом исследовании, это очень много. Но это их оценка, она основана, вероятно, на каких-то предположениях. Видимо, они заложили очень большой дополнительный выброс парниковых газов к концу века. Оставим это на их совести. Интенсивность выбросов зависит от потребностей людей в энергии, в стиле и ведении хозяйствования. В зависимости от того, как оно будет вестись, этих газов будет выбрасываться больше или меньше. Обычные оценки, которые сейчас приводятся и обсуждаются, сводятся к тому, что к концу века температура должна повыситься примерно на 3-3,5 градуса», - отметил он.

Ранее сообщалось, что Россия заняла в рейтинге самых безопасных стран на планете 108 место. Изданием Global Finance учитывались такие показатели, как вероятность военного конфликта на территории страны, уровень безопасности граждан, экономические возможности государства и риск природных катастроф. Лидерами рейтинга стали Исландия, Швейцария и Финляндия. Последнее, 128-ое место досталось Филиппинам.