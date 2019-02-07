Климатолог рассказал о неизбежности планетарной катастрофы

Старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории рассказал НСН, что надвигающуюся катастрофу уже не остановить.

Учёные предупредили о скором наступлении климатического апокалипсиса. Климатологи из Университета Макгилла выяснили, что таяние льдов Арктики и Антарктики спровоцирует наступление экстремальных погодных условий и непредсказуемые температурные перепады во всех точках земного шара. По их данным, необратимые изменения климата произойдут уже к 2100 году. Средняя температура воздуха повысится на три-четыре градуса, в результате чего значительное количество талой воды из Гренландии и ледяного щита Антарктиды попадёт в Мировой океан. Эта вода приведёт к значительным сбоям в течениях океана и изменит уровень его нагрева по всему миру.

Старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселёв в эфире НСН признал необратимость климатических изменений, подчеркнув, что сроки наступления экологической катастрофы требуют более детального обсуждения.

«В целом, ничего особо нового в исследовании не сказано. Все факты уже известны. Температура растет, уровень воды в океане поднимается. Динамика атмосферы и система осадков меняется, учащаются всевозможные погодные аномалии. То, что там написано, уже имеет место. Нет оснований думать, что все это, как по мановению волшебной палочки, прекратится. Весь вопрос в количествах. Когда указываются конкретные цифры, надо разбираться. Потому что такие расчеты строятся всегда на том, как, например, будет развиваться хозяйственная деятельность человека, сколь интенсивно, в каких регионах. Может происходить изменение землепользования, выброс парниковых газов. Вопрос не в том, что именно в этом направлении будет двигаться климатическая система вместе с людьми, а скорее речь идет о том, насколько интенсивно эти процессы будут происходить. Вот здесь надо уже читать внимательно статью. Для того, чтобы с уверенностью подтвердить или опровергнуть все представленные данные, нужно прочесть оригинал, русский вариант может в силу различных причин немного отличаться», - отметил он.

Климатологи считают, что изменения станут закономерным результатом деятельности человека на планете: парниковый эффект и отсутствие контроля за выполнением Парижского соглашения по климату, как считают специалисты, медленно, но верно двигают мир к глобальной катастрофе.