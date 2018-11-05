Эксперт рассказал о проблемах с молодежной политикой в регионах РФ

РИА Новости

Станислав Сахаров эфире НСН заявил, что в ряде регионов молодежная политика состоит только из наличия соответствующего департамента и чиновников, получающих зарплату.

Свердловскую чиновницу Ольгу Глацких, заявившую, что «государство молодежи ничего не должно и не заставляло их родителей их рожать», ждет серьезный разговор с губернатором области Евгением Куйвашевым. О предстоящем разбирательстве глава региона написал 5 ноября в своем Instagram.

Руководитель «Агентства инновационного развития», в прошлом начальник отдела социальных программ и проектов в сфере молодежной политики Росмолодежи Станислав Сахаров, этот скандал в эфире НСН заявил, что есть такие регионы, где убеждения Глацких посчитали бы «нормальными».

«Я знаю, что есть регионы, которые практически имеют нулевой бюджет на молодежную политику. Там только закладываются деньги на зарплату чиновников, которые занимаются молодежной политикой, но по факту никаких других средств на поддержку молодежи и молодежных движений не выделяется», – заявил собеседник агентства.

Сам Сахаров считает позицию свердловской чиновницы неприемлемой, тем более, что на молодежные проекты из федерального бюджета и без того выделяются мизерные суммы.

«Сейчас на молодежную политику тратятся мизерные суммы – меньше 1% заложенных в бюджете социальных расходов, которые, главным образом, расходуются на профориентацию, поддержку талантливой молодежи и молодежи, попавшей в трудную жизненную ситуацию. Я считаю такие заявления неприемлемыми, тем более, со стороны чиновницы. Конечно, полностью перекладывать заботу о молодежи на федеральный бюджет тоже нельзя, но говорить, что этого не должно быть вообще – это недопустимо», - отметил Станислав Сахаров.

По словам эксперта, «молодежное направление» сегодня является одним из перспективных в государственной политике. Эта стратегия направлена на то, чтобы подготовить молодежь к участию во взрослой жизни, дать вектор развития в плане профориентации и выбора будущей профессии, а также оказать поддержку тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию.

«Каждый регион должен быть заинтересован в развитии своей молодежной политики и не перекладывать эти заботы полностью на Москву. В регионах есть свои нюансы. В каждом из них нужно делать свои акценты: где-то подтягивать здоровый образ жизни, где-то – сделать упор на образование молодых людей», - заключил Станислав Сахаров.

Ранее экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в беседе с НСН предложил уволить с поста Директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольгу Глацких, которая заявила, что «государство молодежи ничего не должно, потому что не просило родителей их рожать».