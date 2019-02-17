Кинокритик: Фильмы с Берлинале-2019 в широком прокате ждать не стоит

Кинокритик Давид Шнейдеров в интервью НСН рассказал, почему на европейских кинофестивалях бывают редко представлены российские картины.

Автобиографический фильм израильского режиссера Надава Лапида «Синонимы» взял главный приз Берлинского международного кинофестиваля. Гран-при, то есть вторая по значению награда Берлинского фестиваля, вручена Франсуа Озону. Знаменитый французский режиссер снял фильм о сексуальном насилии в отношении детей со стороны священника. Приз за лучший сценарий присужден Клаудио Джованнези за картину «Пираньям» о молодых парнях из Неаполя, рвущихся в короли преступного мира. Награда за выдающийся художественный вклад досталась атмосферной драме взросления норвежца Ханса Петтера Муланда «Угоняя лошадей». Итоги 69-го кинофорума объявило в субботу вечером международное жюри во главе с актрисой Жюльет Бинош.

Российский кинокритик Давид Шнейдеров рассказал в интервью НСН, стоит ли ожидать фестивальные фильмы Берлинале в массовом прокате.

«Если говорить честно, фильмы крупнейших кинофестивалей Венеции, Канн, Берлина - это фильмы для узкого показа, для знатоков кино. Это не те фильмы, которые делают кассу. Ленты-победители кинофестивалей – кино эстетское, очень сложное для восприятие обычными зрителями, поэтому практически никогда в широкий прокат не выходят», - сообщил собеседник НСН.

Шнейдеров считает, что кинофестивали и кинопремии созданы для разных целей.

«Цель кинофестиваля – найти новое слово в кино, новые ходы, новые имена, новое направление в киноискусстве. Старое поощряют на премиях – Оскар, Сезар, Гойа, BAFTA, Золотой орел, Ника… Так, в свое время Каннский фестиваль открыл Квентина Тарантино и гигантское новое направление. Именно после победы на фестивале стал всемирно известным Алексей Герман-младший. Его картина «Под электрическими облаками» также была в конкурсном показе в Берлине», - напомнил кинокритик.

Он считает, что российскому кино необходимо вернуть позиции, которые несколько утрачены, чтобы в рамках мировых кинофестивалей зазвучали новые российские имена наравне с уже прославленными.

«Имена российских режиссеров: Сокурова, Германа, Хлебникова, конечно, хорошо знают на кинофестивалях, их творчество любят и следят за ним. К сожалению, российские фильмы не часто заявлены в программах кинофестивалей. Это говорит о том, что в России большой разрыв между уровнем авторского кино и лент, которые выходят в широкий прокат, часто весьма посредственных. Но должен отметить, что в мире российское авторское кино любят, его ценят», - сказал Давид Шнейдеров.

Ранее гендиректор киноконцерна «Мосфильм», режиссер, народный артист России Карен Шахназаров в беседе с НСН также заявил, что в России дефицит отечественного кино.