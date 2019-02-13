Шахназаров: В России дефицит отечественного кино

Гендиректор киноконцерна «Мосфильм», режиссер, народный артист России Карен Шахназаров специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

Топ-1: Россияне рассказали, на что готовы ради изменения ситуации в стране к лучшему

Социологи «Левада-центра» выяснили, на что готовы граждане России ради изменения к лучшему ситуации в стране. Большинство предпочитает ограничить свою политическую активность голосованием на выборах – 71%, 29% не готовы и к этому. Около половины респондентов заявили о готовности к подписанию открытых писем и петиций, а также к обращениям в органы исполнительной власти.

Мне лично эта статистика говорит о здравом смысле, который присутствует у россиян и о том, что весь опыт, который мы, россияне, получили за последние 30-35 лет, не пропал даром. Мы понимаем, что нам нужно сохранять наше государство, что, желая перемен, мы не должны подвергать его опасности, как это случилось в 1991 году. Тогда, желая перемен, мы просто потеряли страну, и это привело к катастрофе для нас всех.

Топ-2: США рассказали, в каком случае снимут санкции с России

США сохранят санкции в отношении России до тех пор, пока власти Украины не получат контроль над Крымом и пока не начнут выполняться минские договорённости. Об этом в ходе заседания Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине заявил заместитель постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн.

Значит, санкции Соединенных Штатов не снимут с России никогда, поскольку, я надеюсь, что Крым уже никуда от России не уйдет. С тем же успехом мы можем сказать, что когда Калифорния станет отдельным государством, Россия снимет санкции я США. Все-таки, я уверен, что Крым останется в составе России навсегда.

Топ-3: Минкульт не будет ограничивать число иностранных фильмов в российском прокате

Идея ограничения сеансов зарубежного кино до 35% от общего числа киносеансов на данный момент снята с повестки дня Министерства культуры РФ, об этом во вторник сообщила директор департамента кинематографии Минкультуры России Ольга Любимова.

По-моему, эта идея не вполне осуществима. Получается, 65% киносеансов нужно заполнять российскими фильмами, а их в таком количестве Российская Федерация просто не производит. 70-80 картин, которые снимаются в Российской Федерации в год, на мой взгляд, совершенно недостаточно для нашей страны. Но это совершенно не исключает, что какие-то меры по защите отечественного рынка должны быть приняты. И приняты таким образом, чтобы и интересы нашего кино соблюсти, и, в то же время, дать попасть на наш рынок фильмам из Европы, Азии, Латинской Америки ,которые сейчас у нас просто не представлены.





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