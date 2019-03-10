Хазанов поддержал отстранение артиста МХАТ из-за пьянства

Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов высказал НСН свое отношение к пьянству артистов.

Антон Хомятов, актер МХАТа, который был уволен потому, что него пахло алкоголем, заявил, что непьющих актеров не бывает.

«Нас учили так старики. Это наше поколение такое: Высоцкий, Олег Даль, Папанов, Леонов. Выпить 50 грамм – это нормально, мне кажется», - отметил Хомятов.

Ранее новый художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков издал приказы о запрете употребления спиртных напитков, а также курении на территории театра.

Художественный руководитель Театра эстрады, Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов, который не раз создавал образы нетрезвых персонажей, озвучил НСН собственную позицию по поводу употребления алкоголя в театре.

«В нетрезвом виде можно появляться на рабочем месте? Считают, тут нет предмета для разговора!», - заявил народный артист.

Ранее бывший советник президента Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин в беседе с НСН рассказал о проблемах Порошенко с алкоголем.

