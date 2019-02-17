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Общество

Касперская: Российский рынок готов к переходу госкомпаний на отечественное ПО

17 Февраля 2019 в 14:05
Касперская: Российский рынок готов к переходу госкомпаний на отечественное ПО

Президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская  объяснила НСН переход госкомпаний на российское ПО мерами безопасности.

В госструктурах страны к 2024 году доля закупаемого или арендуемого российского программного обеспечения (ПО) должна превысить 90 процентов. Такая задача задекларирована в национальном проекте «Цифровая экономика». Одновременно госучреждения должны будут закупать к тому же моменту свыше 70 процентов российского ПО. Государство выделяет на реализацию этих планов в течение пяти следующих лет 1,634 трлн руб. Однако, разработчики российского софта опасаются, что в ближайшие полгода не успеют создать альтернативу продуктам, которые базируются только на иностранных платформах.

Президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская в беседе НСН оценила реалистичность задач, поставленных в нацпроекте «Цифровая экономика».

«90 процентов ПО в российских госкомпания – это, конечно, амбициозные планы. Сроки очень сжаты, но если навалиться, то можно сделать. Российский рынок готов. Речь идет о воле самих закупщиков переходить на российское оборудование и ПО», - считает эксперт.

Наталья Касперская связывает решение о переходе на отечественный софт с международными рисками.

«Политическая ситуация в мире не улучшается. В отношении России тоже. Это значит, что возможны любые санкции. В том числе они могут коснуться киберпространства – отключение чего-нибудь или перенаправление информации, куда не надо, ее незаконное использование. Поэтому государство намерено минимизировать подобные риски или полностью их исключить», - заявила Президент группы компаний InfoWatch.

Ранее экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко в беседе с НСН рассказал, что данные о граждан могли попасть попали в открытый доступ поисковика из-за проблем с ПО.

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