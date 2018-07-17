Клименко назвал причины утечки данных россиян в «Яндексе»

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Экс-советник президента РФ по развитию интернета в эфире НСН рассказал, что данные о граждан могли попасть попали в открытый доступ поисковика из-за проблем с ПО.

Паспортные данные россиян, информация о банковских платежах, а также сведения об электронных билетах и паспортах граждан оказались в открытом доступе по поиску в «Яндексе». Информация, как пишет «Коммерсант», стала доступна с сайтов департамента транспорта Москвы и агрегатора билетов Trip.com, Сбербанка, ВТБ и других крупных банков. Как уточнили в «Яндексе», в открытом доступе индексируются только те документы, которые не защищены при помощи специального файла.



Экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко заявил, что утечка данных произошла, скорее всего, не по вине «Яндекса», а из-за проблем в программном обеспечении сайтов банков и билетных операторов.

«На мой взгляд, проблема несколько раздута. Не такой большой объем данных попал [в открытый доступ]. У “Яндекса” позиция понятная. Он индексирует все, что к нему попадается, а все, что запрещено, не трогает. Проблема все-таки на стороне владельцев ресурсов. Это как "Яндекс.Такси". Понятно, что водители к самому “Яндексу” имеют очень слабое отношение. Так же и здесь. Возможно, возникла проблема на стычке мобильной версии и web-версий. Cами владельцы ресурсов, либо сэкономили на безопасности, либо на системных администраторах, либо, скорее всего, просто не подумали. Если это была «дырка» в программном обеспечении или в операционной системе, то ее закрывать. Как и во врачебной медицине, здесь бывают ошибки. Каждый в чем-то частично виноват. Но, скорее, нужно это рассматривать как урок для всей индустрии», - считает эксперт.

Напомним, в начале июля «Яндекс» начал индексировать незащищенные файлы с сервиса Google Docs, отмечает Ura.ru. В результате в публичном доступе оказались документы с паролями и личными данными пользователей.

В эфире НСН президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская объяснила, что незащищенные файлы в облачных хранилищах имеют высокий риск оказаться в руках не тех, кому они предназнались.

