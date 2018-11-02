В Бельгию через Мариуполь. Капитан о ситуации с задержанным на Украине судном

Капитан дальнего плавания Алексей Малафеев в эфире НСН связал арест Украиной судна, следовавшего из России, с бизнес-разборками украинских олигархов.

В Мариуполе Донецкой области арестовано свыше 3500 тонн продукции Алчевского металлургического комбината (г.Алчевск, неподконтрольная Киеву часть Луганской области), которую из России в Бельгию перевозило судно под флагом Либерии, сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко. Луценко уточнил, что причастные лица будут привлекаться к ответственности по статье Уголовного Кодекса за финансирование терроризма. При этом Луценко отметил, что это «наш ответ санкциям». К своему посту генеральный прокурор также прикрепил несколько фотографий судна, на которых видно название - Comet.

Капитан дальнего плавания Алексей Малафеев в эфире НСН рассказал, почему либерийский корабль плыл из России в Бельгию с луганским грузом через Мариуполь.

«Во-первых, российских портов там нет. Российский порт там только на другой стороне. Он мог там выгружаться или еще что-то, а грузился он в Мариуполе. И грузился запрещенным на Украине грузом из Луганска. Судно это не российское, оно зарегистрировано под либерийским флагом. Это какой-то бывший наш пароход. Если три тысячи тонн, то это пароход класса "река-море". Соответственно его арестовали во время погрузки», — рассказал капитан.

Собеседникуверен, что произошедшее является внутренним бизнес-конфликтом, и предположил, что арестованный груз мог принадлежать, например, украинскому олигарху Ринату Ахметову, которому принадлежит металлургический завод в Донецке, или другому украинскому бизнесмену.

«Они периодически же там продают свою продукцию и все нормально, а тут им решили наступить на пятки. В принципе торговля-то идёт. Но тут, видимо, кто-то кому-то что-то не доплатил и его схватили», — рассказал Малафеев.

Капитан дальнего плавания объяснил, что корабль действительно мог выходить из российского порта на погрузку, потому что каким-то образом ему было необходимо попасть в Азовское море.

«Из Турции, например, привёз какую-нибудь фигню, выгрузился и его поставили под погрузку в Мариуполь. Его грузили, а тут пришли и "хенде хох"», — заключил он.

Напомним, за сбыт продукции из ДНР и ЛНР отвечает компания «Газ-Альянс». Как сообщает РБК со ссылкой на источники, компания связана с перебравшимся в Россию украинским бизнесменом Сергеем Курченко.