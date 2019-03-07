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Общество

Камиль Ларин: «Квартет И» разберётся с выселением из квартиры актёра Фролова

7 Марта 2019 в 15:37
Камиль Ларин: «Квартет И» разберётся с выселением из квартиры актёра Фролова
ФОТО: riafan.ru
Актёр театра «Квартет И» в беседе с НСН рассказал, что в ближайшее время свяжется с Сергеем Фроловым и попытается выяснить, причастны ли «черные риелторы» к выселению артиста из его квартиры.

Российского актера Сергея Фролова вместе с женой и ребенком насильно выселили из квартиры в Москве. Об этом на своей странице в Facebook рассказала директор артиста Наталья Грановская. 

Сообщается, что накануне неизвестные вырезали замки в квартире актёра, после чего судебные приставы описали все имущество. По словам Фролова, его семью выставили на лестничную площадку без денег и документов. Он подчеркнул, что квартира, в которой он сейчас живет, принадлежала его умершей матери. Некоторое время назад выяснилось, что женщина взяла кредит на 600 тысяч рублей под 28% годовых. Она не смогла погасить долг и взяла новый под залог квартиры — уже на 1,2 миллиона. Через два месяца после подписания договора она умерла. По словам Фролова, его мать была не в курсе содержания документа и стала жертвой мошенников.

Между тем, Камиль Ларин – актер театра «Квартет И», с которым сотрудничал Сергей Фролов, в беседе с НСН заявил, что необходимо разобраться с случившей ситуации и найти тех, кто виноват.

Камиль Ларин: Кормящий отец — это уже проблема

«Конечно, какую-то помощь мы окажем. Надо просто понять, что там случилось. Действительно ли там есть «чёрные риелторы». Мы обязательно выйдем на связь с Сергеем Фроловыми, поймём, что случилось и как-то попытаемся решить этот вопрос», - отметил собеседник НСН.

Добавим, Сергей Фролов узнал, что квартира выставлена на торги из записки в дверном проеме. Мужчина нанял юриста и обратился в суд с требованием признать кредитный договор недействительным, однако проиграл. Также стало известно, что актёр написал заявление в полицию и надеется на возбуждение уголовного дела.

 

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