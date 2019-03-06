Камиль Ларин: Кормящий отец — это уже проблема

Актер театра «Квартет И» Камиль Ларин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

ТОП-1: Только 53% россиян могут заявить, что высыпаются

Данные опроса о высыпании людей в мире опубликованы консалтинговой компанией Ipsos за 2018 год. Примечательно, что Россия вошла в топ-10 стран по доле высыпающихся граждан. На первом месте рейтинга оказалась Индии, где этим могут похвастаться 68% респондентов. Вторую строчку заняла Саудовская Аравия — там высыпаются 61% граждан. Тройку лидеров замыкает Сербия с 60% участников опроса, которым хватает количества получаемого сна.

«Вы знаете, я просто езжу на своем личном транспорте, и у меня сразу очень большие сомнения возникают по поводу того, что люди высыпаются и, что их действительно 53%. Мне кажется, что их гораздо больше, потому что действительно такие кадры попадаются за рулем, что у меня большие сомнения по поводу этого процента. Как это выясняли я, честно говоря, не понимаю. Мне кажется, что все-таки нужно пересмотреть, передумать и вообще будьте внимательны на дорогах и удачи», — пожелал в эфире НСН Камиль Ларин.

ТОП-2: ГИБДД Уфы помечтала о дне без женщин на дорогах

Поздравление со специфическим поздравлением женщин с 8 марта появилось в группе ГИБДД Уфы в соцсети «ВКонтакте».

«Я понимаю ГИБДД Уфы. Ну, наверное, здесь закрадывается не сарказм какой-то, а просто, потому что в преддверии праздника хочется видеть женщин не напряжено сидящими за баранкой своего автомобиля — женщина должна быть женщиной, а не водителем. Поэтому будьте просто внимательнее к женщинам и пропускайте их, потому что бог знает, что от нее можно ожидать», — предостерег Камиль Ларин в эфире НСН.

ТОП-3: Каждый пятидесятый отец в России идет в отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет вместо своей жены

Согласно исследованию в 2018 году отпуск по уходу за ребенком оформили 13,7 тысячи мужчин и 670 тысяч женщин. Таким образом, доля «декретных» мужчин составила 2,02%.

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«Усомнился я в этой новости, честно говоря. Потому не понимаю, как каждый пятидесятый может сидеть до полутора лет с ребенком, если жена на работе. Я знаю понятие «кормящая мать», но «кормящий отец», вот с этим сразу возникают проблемы. Честно говоря, я не понимаю. Может быть, и можно верить статистике. Это хорошо, что мужчины стали помогать женщинам, но всему есть какой-то предел. В данном случае этот предел до полутора лет. Я могу, как отец маленьких детей сказать, что это определенная каторга, что там говорить. Тем не менее, я приветствую этих мужчин. Ну, если это устраивает обоих супругов, то ради бога. Она идет на работу, он сидит с ребенком — главное, чтобы было счастье в семье, дорогие, любимые женщины и не менее любимые мужчины. Будьте счастливы!», — пожелал в эфире

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, и Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют более 200 человек.