Как наказали умельца, заставившего Илона Маска заговорить по-русски

Сразу три административных дела завели на российского изобретателя, сумевшего поразить главу Space X и Tesla.

До такой степени потряс Илона Маска видеоролик с едущими задом наперед «Жигулями», что американский предприниматель в одночасье научился писать по-русски. Увидев в соцсетях пост с переделанными для езды задом наперед «Жигулями» шестой модели с подписью «как тебе такое, Илон Маск?», Илон Маск написал «Хаха офигенно». Для автора же этой «инфарктницы на колесах» за минутой славы последовало тяжкое бремя пожинать ее плоды.

Помещение группы разбора краевого управления ГАИ – не офис компании SpaceX, и там видео смотрели не с рекламными буклетами полетов на Марс, а с брошюрой КоАП в руках. А потому обнаруженный вскоре «самоделкин» отхватил по всей строгости. Как рассказали журналистам в Главном управлении МВД по Ставропольскому краю, водителем транспортного средства оказался 18-летний житель Невинномысска. Его, с позволения сказать, автомашину отправили на штрафстоянку, а на него самого составили сразу три административных материала. Во-первых, за управление автомобилем при наличии условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена. Во-вторых, за нарушение правил расположения автомобиля на проезжей части. И в третьих, на закуску, так сказать, за несоблюдение требований об обязательном автостраховании гражданской ответственности.



В этой истории не хватает одного звена. Да, «самоделкин» насмешил весь мир, восхитив самого Илона Маска. Да, формально его таратайка представляет собой угрозу безопасности дорожного движения. Да, по формальным признакам ему совершенно правильно «настучали по рукам» административными протоколами. Он бы еще бортом вперед научил эту «шестерку» ездить! Но, если посмотреть на эти события под несколько иным углом зрения, что получается? 18-летний пацан, не имеющий ни профильного образования, ни соответствующих навыков и знаний, ни сколько-нибудь существенной материальной базы, повернул «Жигули» вспять, и они при этом еще и поехали. А не было бы еще более правильным, «настучав» ему за то, что катался на «этом» по дорогам общего пользования, направить его энергию по-настоящему в созидательное русло? Предоставить возможность обучения в интересующей его автомобильной сфере, может быть, по конструкторскому профилю. Привлечь к перспективным проектам на том же АвтоВАЗе, настоящим, не игрушечным – пусть генерирует идеи, даже самые завиральные. И не его одного – мало, что ли таких умельцев в стране? Во-первых, не будет времени задом наперед кататься, а во-вторых, может, среди них окажется и российский Илон Маск?



Всеволод Нерознак