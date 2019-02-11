В Академии космонавтики напомнили Маску, что бизнес не Олимпиада

Запуск ракеты Falcon Heavy компании Space X // Фото: Википедия

Член-корреспондент Российской академии космонавтики рассказал НСН, почему техническое превосходство двигателя Space X над РД-180 ни о чем не говорит.

Илон Маск заявил о превосходстве двигателя Raptor, разрабатываемого компанией Space X, над российским РД-180. По словам Маска, Raptor побил рекорд российского двигателя по показателю давления в камере сгорания, достигнув 268,9 бара. Об этом бизнесмен-изобретатель написал на своей странице в Twitter. Отметим, что давление в камере сгорания РД-180 составляет 266,7 бар.

Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин отметил в беседе с НСН, что говорить о превосходстве Raptor над РД-180 пока рано, так как давление в камере сгорания является лишь одной из многочисленных характеристик двигателя. Тем не менее, Маску нужны положительные новости, отметил эксперт.

«У Маска много всяких бизнесов и для того, чтобы поддерживать веру инвесторов и веру общества в свои достижения, которые действительно очень велики, он должен постоянно производить положительные новости. Сейчас у него проблемы в Tesla, поэтому ему нужно что-то производить положительное в его космической ипостаси. Насколько престижно для Маска обогнать двигатель российской разработки 1970-ых годов, 40-летней давности, мне трудно понять. Я бы скорее это относил к той публичной активности Маска, которая, как мы все знаем, в технических, по крайней мере, сегментах превосходит всех остальных. Нет более публичного человека, чем он. Ему нужны положительные новости, а это — положительная новость, с точки зрения его поклонников, поэтому он ее и генерирует», — пояснил академик.В то же время, сам Маск приучил мировую общественность к тому, что техническое превосходство далеко не всегда является главным фактором успеха той или иной разработки, добавил Ионин.«Техническое совершенство — это замечательно, но большой бизнес – это не Олимпиада. На Олимпиаде надо ставить рекорды, а в большом бизнесе надо уметь продавать, а для этого надо уметь делать дешевле всех. Если для этого нужны какие-то технические новинки, то да, но само техническое совершенство ради технического совершенства нужно конструкторам, но рынком оно не покупается», — сказал академик.По его словам, стоимость двигателя составляет почти половину стоимости пуска ракеты, поэтому в вопросе успеха Raptor так важна ценовая составляющая. Собственно, сам Маск это и продемонстрировал своей ракетой Falcon 9, добавил Ионин. Также в качестве примера собеседникпривел презентацию первого iPhone Стивом Джобсом, с которым иногда сравнивают главу Space X.«Когда великий Стив Джобс выпускал свой первый смартфон, он говорил, что неважны технические характеристики устройства, потому что первый смартфон по каким-то характеристикам отставал. Важно, какие сервисы получает потребитель, купив это устройство, какие ощущения. В этих ощущениях и сервисах, действительно, первые iPhone превосходили всех своих конкурентов. Сейчас, как мы видим, даже Apple ушел в область конкуренции по техническим характеристикам, у кого камера больше, у кого производительность процессора лучше, то есть отошел от первоначальных планов. Такое бывает с инноваторами, когда они начинают стареть», — посетовал эксперт.Напомним, что российские двигатели РД-180, производства НПО «Энергомаш», используются на американских ракетах Atlas V, которые конкурируют со среднетяжелой ракетой Falcon 9, производимой Space X.