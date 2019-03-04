«К нему тянулись люди». Учёные вспоминают Жореса Алфёрова

ФОТО: Жорес Алфёров // Kremlin.ru

Память Нобелевского лауреата увековечат в Санкт-Петербурге.

В Санкт-Петербурге увековечат память скончавшегося учёного, лауреата Нобелевской премии Жореса Алфёрова. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Северной столицы Александр Беглов, пишет ТАСС. По его словам, как именно следует отдать дань памяти покойному, будет решено совместно с его семьёй.

Жорес Алфёров ушёл из жизни 1 марта в возрасте 88 лет. Он занимал более четверти века пост вице-президента РАН, в 2000-ом году был удостоен Нобелевской премии за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов. Помимо этого он оставил миру множество учеников, рассказал в эфире НСН экс-президент РАН, академик Владимир Фортов.

«С ним было интересно и легко работать. Он был человеком, к которому тянулись люди. Жорес Иванович вырастил учеников, которые работают в РАН и по всему миру. Школа Алфёрова имеет высокий знак качества. Жорес Иванович всегда был полон идей. То, что его нет больше с нами — очень тяжелая потеря», — заключил Фортов.

Об опыте работы с учёным рассказал НСН и заслуженный деятель науки и техники, профессор Евгений Сухарев. Он также отметил прекрасные человеческие качества своего коллеги.

«Мне приходилось с ним работать, когда мы разрабатывали в рамках оборонной тематики лазерные технологии. Это был проект РАН, которым руководил академик Александр Прохоров. Жорес Иванович был у него любимым учеником. Была и другая совместная работа с Жоресом Ивановичем — по разработке специальных гетеропереходов в полупроводниках. За эту работу он получил вначале Государственную премию РСФСР, а затем и Ленинскую. Мне было очень легко с ним взаимодействовать», — рассказал профессор.

Жорес Алферов родился в Витебске 15 марта 1930 года. С отличием окончил Ленинградский электротехнический институт, куда поступил после школы без вступительных экзаменов. Там же в последствие защитил кандидатскую и докторскую диссертации. Он был автором более 500 научных работу и создателем более 50 изобретений. Прощание с учёным состоится в Санкт-Петербургском научном центре РАН 5 марта. Его похоронят в Комарово, в пригороде Петербурга.