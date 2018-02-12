Избавить Россию от фальсификата продуктов может возврат системы «Кремлёвского распределителя»

Председатель межрегионального профсоюза работников коллективного и общественного питания Андрей Плышевский в ходе пресс-конференции НСН на тему: «Правда о фальсификате: Чем кормят наших детей в школах?» рассказал, какой советский опыт следует вспомнить для решения проблемы со школьным питанием.

«Должны быть системные меры, и не просто законодательные, а целый пакет законов. В котором будет установлена система, которая не позволяет попасть в неё фальсификату и попасть товару со стороны. В Советском Союзе такое было — то, что у нас в народе называлось Кремлёвским распределителем, где вход продукта был только через одни двери, через лабораторию. Можно это сделать сегодня — можно, но для этого нужны системные меры», — заявил эксперт.

Напомним, ранее Андрей Плышевский объяснил в эфире НСН, почему решение проблемы фальсификата продуктов в школах нельзя перекладывать на плечи родителей школьников.