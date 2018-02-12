Понедельник
12 февраля
USD 58.17
EUR 71.39
Общество

Эксперт: Родительский контроль не поможет в борьбе с фальсификатом продуктов в школе!

12 Февраля 2018 в 14:04
Эксперт: Родительский контроль не поможет в борьбе с фальсификатом продуктов в школе!

Председатель межрегионального профсоюза работников коллективного и общественного питания Андрей Плышевский в ходе пресс-конференции НСН на тему: «Правда о фальсификате: Чем кормят наших детей в школах?» заявил, что родительский контроль над школьным питанием не поможет борьбе с фальсификатом продуктов.

«Фальсификат в школьном питании – это несоответствие продукта заявленным в контракте характеристикам. И как родитель либо приёмщик в школьной столовой может посмотреть, какое пришло, например, масло? Посмотреть его на предмет соответствия количеству белков, жиров, углеводов, пальмового масла и так далее. Сегодня два наиболее подверженных фальсификату продукта — это мясо и молоко. Соответственно никакие надзорные меры, меры родителей с фальсификатом бороться не помогут», — заявил Плышевский.

Ранее сенатор Ирина Гехт рассказала в эфире НСН, какие меры для решения проблемы фальсифицированных продуктов в школах предлагаются в Совете Федерации.

 

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.