Эксперт: Родительский контроль не поможет в борьбе с фальсификатом продуктов в школе!

Председатель межрегионального профсоюза работников коллективного и общественного питания Андрей Плышевский в ходе пресс-конференции НСН на тему: «Правда о фальсификате: Чем кормят наших детей в школах?» заявил, что родительский контроль над школьным питанием не поможет борьбе с фальсификатом продуктов.

«Фальсификат в школьном питании – это несоответствие продукта заявленным в контракте характеристикам. И как родитель либо приёмщик в школьной столовой может посмотреть, какое пришло, например, масло? Посмотреть его на предмет соответствия количеству белков, жиров, углеводов, пальмового масла и так далее. Сегодня два наиболее подверженных фальсификату продукта — это мясо и молоко. Соответственно никакие надзорные меры, меры родителей с фальсификатом бороться не помогут», — заявил Плышевский.

Ранее сенатор Ирина Гехт рассказала в эфире НСН, какие меры для решения проблемы фальсифицированных продуктов в школах предлагаются в Совете Федерации.