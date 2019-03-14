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«Яндекс» атаковали из-за уязвимости в реестре Роскомнадзора

14 Марта 2019 в 12:22
«Яндекс» атаковали из-за уязвимости в реестре Роскомнадзора

«Яндекс» и ряд других интернет-холдингов подверглись мощной сетевой атаке, выяснил РБК. Задействованная в ней технология использует уязвимость в системе блокировки сайтов Роскомнадзора. В результате атаки ряд небольших операторов заблокировал доступ к некоторым IP-адресам «Яндекса», а крупные операторы были вынуждены пропускать весь трафик через себя, что снизило скорость доступа к ресурсам для пользователей. Технические специалисты отражали данную атаку в течение нескольких суток. «Блокировки сайтов удалось избежать, но атака не прошла незамеченной», — говорит источник в компании.

Ранее в эфире НСН экс-советник президента РФ по развитию интернета развенчал слухи о начале кибервойны между Россией и США. Герман Клименко заявил, что никакой кибервойны нет, просто американцы не пустили российскую компанию на свой сайт. «Наверное, они вправе запретить мне с моего IP идти на сайт Белого дома или куда-то еще. Если бы они запретили мне ходить на сайт Кремля, это было бы нарушение. А здесь речь идет скорей всего о заблокированных IP для доступа к ресурсам на территории Америки. Это как замок на двери», - сообщил Клименко НСН.

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