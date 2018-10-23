«Исмаилов бизнесмен, а не убийца». Лужков заступился за основателя «Черкизона»

Экс-мэр Москвы рассказал НСН, почему его друг-бизнесмен Тельман Исмаилов нуждается в защите Путина.

Бывший владелец крупнейшего в Москве Черкизовского рынка Тельман Исмаилов обратился с письмом к президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщил ряд российских СМИ со ссылкой на «Росбалт». Послание на 12 листах было передано в администрацию президента. Бизнесмен утверждает, что стал жертвой бывших партнеров, которых он обвиняет в коррупционных связях.

Источники издания в правоохранительных органах уверены, что послание может быть связано с тем, что Исмаилову со дня на день могут предъявить обвинения в организации преступного сообщества. Уточняется, что сейчас в «деле братьев Исмаиловых» фигурирует уже семь убийств и покушений.

В свою очередь адвокат Марина Русакова, представляющая интересы Тельмана Исмаилова, в разговоре с НСН опровергла информацию о том, что бизнесмен направлял письмо президенту.

Экс-мэр Москвы Юрий Лужков заявил НСН, что не верит в причастность своего старого друга к преступлениям. По словам бывшего столичного градоначальника, который публично называл Исмаилова «другом навсегда», бизнесмен зарекомендовал себя как человек, который никак не может быть связан с убийствами.

«Бизнес Тельмана всем хорошо известен. Это так называемый «Черкизон» (Черкизовский рынок) и ресторан «Прага». Остальные направления его бизнеса, и с кем он там пересекался, я не ведаю. Рынок этот был организован федеральными структурами на федеральной земле, мои попытки остановить этот «Черкизон» прекращались мерами, идущими от правительственных структур. К сожалению, я с ним давно не общался. Я считаю его нормальным человеком, он не способен на убийство или на подобные распоряжения. Вся его деятельность больше связана с рынками и товарами, чем с преступлениями бандитского толка. Я думаю, что у него, наверное, есть основания обратиться к власти, потому что он считает, что его преследуют. Бизнес и убийства в России очень часто соседствуют, но я думаю, что это не о Тельмане», - заявил НСН Лужков.



