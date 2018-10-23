Адвокат Исмаилова опровергла его обращение к Путину

Защита экс-владельца Черкизовского рынка отрицает, что Исмаилов писал письмо на имя президента.

Адвокат Телмана Исмаилова Марина Русакова в эфире НСН опровергла обращение своего подзащитного к президенту РФ Владимиру Путину.

По её словам, сообщения о письме, направленном главе государства, не соответствует действительности.

«Нет, эту информацию мы не подтверждаем», — заявила Русакова.

Ранее агентство «Росбалт» со ссылкой на источники сообщило, что экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов написал письмо Владимиру Путину, в котором признал себя жертвой бывших партнёров по бизнесу, а также указал на их коррупционные связи. Добавим, по мнению собеседников издания, обращение к главе государства может быть связано с тем, что Следственный комитет России планирует предъявить Исмаилову обвинения в организации преступного сообщества в ближайшее время.

Напомним, Тельману Исмаилову уже дважды были заочно предъявлены обвинения. Первый эпизод связан с организацией похищения певца Авраама Руссо, произошедшего в 2004 году. Второй — с организацией двойного убийства в Подмосковье, совершённого в 2016 году.