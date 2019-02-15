Бедность не порог. Медведев предложил составить социальный портрет бедности

Премьер-министр РФ предложил составить «подробный социальный портрет бедности в стране» для адресной помощи людям в трудной экономической ситуации.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев высказал идею об изменении подхода к оценке уровня бедности: «Нужно подумать о пересмотре наших взглядов на то, как мы относим людей к категории бедных, и исходить здесь в большей степени из расходов человека, как это стараются делать во всем мире, а не просто отталкиваться от доходов», - сказал премьер на встрече с главами субъектов РФ. По его словам, так можно избежать ситуаций, когда семья с детьми, которая еле сводит концы с концами и при этом заботится о пожилых родственниках, не имеет права на пособие только потому, что ее доход, цитата, «на какой-нибудь рубль превышает прожиточный минимум». «Также невозможной станет обратная ситуация, когда вполне обеспеченные люди, которые не работают официально, ежемесячно получают деньги еще и от государства», - заявил Медведев. По его словам, необходимо составить «подробный социальный портрет бедности в стране» с тем, предложить адресную помощь, помочь человеку выбраться из непростой ситуации.

Для измерения уровня бедности сейчас используется так называемая концепция абсолютной бедности, то есть бедным считается та часть населения, которой приходится выживать на доходы ниже прожиточного минимума. По данным Росстата на сентябрь 2018 года, более 19,5 миллионов граждан, или 13,3% населения имели доходы ниже прожиточного минимума, который в третьем квартале 2018 года составил 10 451 рубль. Но если возвращаться к истории, описанной премьер-министром, когда доходы на какой-то рубль превышают прожиточный минимум, и такой человек статистически уже не является бедным, то стоит признать, что и на полтора прожиточных минимума и даже на два прожить в нынешних условиях едва ли возможно. Кое-как выжить – да, но жить… В подтверждение этой мысли – слова, сказанные в интервью «Газете.ру» проректором Высшей школы экономики Лилией Овчаровой: «Если мы оцениваем людей, которые не могут себе позволить рациональные нормы потребления, уровень бедности вырастет до 20%».



Между тем, для борьбы с бедностью не нужно изобретать велосипед. Набор мер, которые здесь и сейчас помогли бы существенно снизить уровень бедности, хорошо известен. Его в эфире НСН неоднократно приводил экономист Василий Колташов. Это – необлагаемый налогом минимум, причем, и для наемных работников и для самозанятых. Это – возврат НДС при покупке ряда важных потребительских товаров. Это – государственное субсидирование услуг ЖКХ для тех, кто испытывает по-настоящему глубокие трудности, например, для семей с двумя детьми, доход которых меньше 150 тысяч рублей в месяц на всех.

Впрочем, такого рода меры, о которых говорил собеседник НСН, разумеется, повлекли бы рост государственных расходов. Методику расчетов изменить, вероятно, проще и дешевле. К тому же по желанию заказчика ее можно подогнать под искомый результат. А выбираться из нищеты – сами, пожалуйста.



Всеволод Нерознак