Интернет-омбудсмен поддержал передачу личных данных третьим лицам без согласия

Дмитрий Мариничев заявил в эфире НСН, что упрощение передачи данных между компаниями поможет технологическому прогрессу.

Представители бизнеса предложили разрешить компаниям без уведомления граждан передавать их персональные данные подрядчикам, пишет газета «Ведомости». Соответствующие поправки предлагается внести в закон «О персональных данных». Компании-подрядчики затем смогут также передавать полученные личные данные третьим лицам, при этом уведомив компанию-заказчика. Отмечается, что за сохранность персональной информации будет отвечать компания, изначально получившая согласие гражданина на ее обработку.

Принятие таких поправок позволит более динамично развиваться информационным технологиям. Такое мнение в эфире НСН выразил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

«Для бизнеса и информационного бизнеса это будет большое облегчение, упростит задачу и, конечно же, даст возможность более динамично развиваться информационным технологиям. Я думаю, что технологический прогресс должен был привести к более формализованному, более автоматизированному виду обработки персональных данных. Да, конечно, в глобальном понимании цифровой мир будет знать о вас очень много и оперировать достаточно большими объемами вашей информации. Это как бы обратная сторона медали для человека. Но с точки зрения именно качества предоставляемых цифровых услуг, ситуация упростится и будет для человека более качественной. На мой взгляд, сами люди выберут качество обслуживания и удобство», — рассказал Мариничев.По новому законопроекту, например, сервис покупки авиабилетов сможет передавать персональные данные клиента сервису бронирования отелей, который затем сможет сделать клиенту предложение относительно его проживания в городе, куда он направляется, пояснил омбудсмен.

Напомним, к персональным данным россиян уже получили доступ банки, которые с 30 июня начали собирать биометрические данные для удаленной аутенфикации.