Интернет-омбудсмен поддержал передачу личных данных третьим лицам без согласия

Представители бизнеса предложили разрешить компаниям без уведомления граждан передавать их персональные данные подрядчикам, пишет газета «Ведомости». Соответствующие поправки предлагается внести в закон «О персональных данных». Компании-подрядчики затем смогут также передавать полученные личные данные третьим лицам, при этом уведомив компанию-заказчика. Отмечается, что за сохранность персональной информации будет отвечать компания, изначально получившая согласие гражданина на ее обработку.
Принятие таких поправок позволит более динамично развиваться информационным технологиям. Такое мнение в эфире НСН выразил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.
По новому законопроекту, например, сервис покупки авиабилетов сможет передавать персональные данные клиента сервису бронирования отелей, который затем сможет сделать клиенту предложение относительно его проживания в городе, куда он направляется, пояснил омбудсмен.
Напомним, к персональным данным россиян уже получили доступ банки, которые с 30 июня начали собирать биометрические данные для удаленной аутенфикации.