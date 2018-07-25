Индивидуальный ОСАГО. Эксперты оценили предложения Минфина

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В эфире НСН Петр Шкуматов и Игорь Юргенс рассказали, как отразятся на водителях и страховщиках нововведения, которые ведомство предлагает ввести в закон «Об ОСАГО».

Министерство финансов РФ подготовило ряд поправок в закон «Об ОСАГО», которые могут повлиять на расчётную стоимость полиса для автовладельцев. Например, ведомство предлагает определять стоимость полиса в зависимости от стиля вождения, отменить надбавки за мощность двигателя авто и регион проживания водителя. Изменения, как пишут «Ведомости», направлены на переход к индивидуальному тарифообразованию.



В эфире НСН координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов заявил, что предложения Минфина в закон об ОСАГО восстановят справедливость на дорогах.

«Те водители, которые совершают 100 ДТП по своей вине, будут иметь страховку ОСАГО ценой в 500 тысяч рублей. А те люди, которые ездят 10 лет без аварий, будут иметь очень дешевый полис ОСАГО, вне зависимости от марки своего автомобиля и региона проживания, - отметил эксперт. - Сейчас владельцы мощных автомобилей платят больше. Кроме того, москвичи, например, платят примерно в 2-2,5 раза больше, чем жители других регионов, несмотря на высокую аварийность. Происходит некое датирование одними других. Небитый битого везет. Минфин предлагает отменить территориальный коэффициент. Значит, базовый тариф ОСАГО будет единый по всей стране. Я считаю, что это очень справедливо».

Индивидуализацию тарифов поддержал и президент Всероссийского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.

«Есть две части изменений, которые предлагает министерство финансов. Первая часть, поддерживаемая страховым сообществом и водителями, это индивидуализация тарифов. От того, как водишь, сколько опыта вождения зависит твой индивидуальный тариф по ОСАГО, а не общий. Таким образом, если ты дисциплинированный водитель со стажем, то платишь меньше, а если недисциплинированный молодой и горячий, значит, платишь больше. Это часть поддерживается нами», - отметил эксперт в эфире НСН.

В то же время, у страхового сообщества вызывает вопросы часть предложений ведомства, связанная с отменой регионального коэффициента, надбавки за мощность двигателя, а также корректировкой срока действия полиса, уточнил Юргенс. «Минфин предлагает сделать ОСАГО обязательным для страховщика на три года, а не на год, как рассчитывается это сейчас. Эта часть предложений страховым сообществом не поддерживается, потому что это ведет к большим проблемам с тарификацией, как по регионам, так и по другим категориям транспортных средств», - пояснил собеседник агентства.

Отметим, что Минфин также предлагает перейти на разные типы полисов с лимитами от 400 до 2 млн рублей в зависимости от причиненного ущерба, отмечает RT. Проект поправок уже находится на согласовании заинтересованных ведомств.

Ранее Центробанк зафиксировал сокращение выплат по ОСАГО в первом квартале этого года более чем в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Размер выплат составил 32 млрд рублей вместо 52 млрд.