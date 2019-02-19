Идею закрывать супермаркеты на выходные назвали нежизнеспособной

Руководитель «Общественной потребительской инициативы» рассказал НСН, что привычки россиян закупаться в магазинах по выходным не позволит пройти новой инициативе.

В Совете Федерации предложили ограничить работу супермаркетов в выходные. Как сообщает агентство городских новостей «Москва», с такой инициативой выступил член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Алексей Кондратьев. Он напомнил, что в некоторых западных странах крупные сети закрываются в пятницу вечером и открываются только утром в понедельник. По мнению Кондратьева, России стоит последовать их примеру.

Кондратьев добавил, что на выходных работают магазины шаговой доступности и небольшие торговые точки, где можно приобрести продукты.

Руководитель «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов в беседе с НСН подтвердил, что такая практика есть на Западе. Причём, по сокращённому графику там работают не только крупные магазины, но и мелкие торговые павильоны.

«У нас это будет потребителю менее удобно. Рабочий график у людей такой, что они – в отличие от европейцев – работают с самого утра до позднего вечера. И возможность посещать торговые центра и магазины в будни у них отсутствует. У нас сложилась такая практика потребления, когда раз в неделю – субботу или воскресенье – семья едет в торговый центр покупать всё, что необходимо. Не потому что людям так нравится, а потому что свободное время у них есть только в этот период. Разумеется, любые изменения, которые связаны с сокращением времени работы или закрытием в выходные, они, с одной стороны, высвободят время. А с другой стороны, людям будет сложнее покупать всё, что им нужно в рамках текущего графика работы. Поэтому, это – двоякая инициатива, которой нужно подходить очень осторожно. Или смотреть на те категории магазинов, чей график работы можно ограничивать», - отметил собеседник НСН.

Кроме того, отвечая на вопрос о том, почему в Совете Федерации решили выступить с подобным предложением, эксперт напомнил, что бытует мнение о том, что в России, особенно непродовольственные, работают не эффективно.

«Они открываются в 9:00 или 10:00 и закрываются в 21:00 и 22:00. Из-за этого люди неэффективно заняты. Клиентов в течение этого времени, особенно в будни, нет. То есть, первая причина – это неэффективное использование труда. Вторая причина, по которой эту инициативу можно было предложить – это помощь мелким предприятиям. Однако не нужно забывать, что у нас, с точки зрения защиты рынка и интересов бизнеса, есть Федеральная антимонопольная служба. Она в текущем графике работы магазинов проблемы не усматривает. У нас есть конкуренция с точки зрения доступности полок торговых сетей для более мелких компаний. Или возможности производителей создавать свою розницу», - отметил Олег Павлов.

Резюмируя, руководитель «Общественной потребительской инициативы» подчеркнул, что предлагаемые нововведения сложившуюся ситуацию вряд ли смогут как-то изменить. Не факт, что наша мелко-розничная инфраструктура способна будет принять весть тот поток потребителей и дать им весть тот ассортимент товаров, к которому они привыкли.

Между тем, ранее Росконтроль оценил качество чая, который продается в российских магазинах. Под проверку попала продукция семи компаний: «Крепкие традиции», AKBAR, Tess, Riston, «Альманах», Lipton, Beta tea. Результаты исследования показали, что в образцах содержится небольшое количество токсичных элементов и плесеней. Также проверка установила содержание пестицидов, которые запрещены в России. Однако их содержание оказалось ниже допустимых значений. По мнению Росконтроля, наиболее качественный чёрный чай предлагают Beta Tea и Tess.

Генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в эфире НСН заверил, что качество чая, который россияне могут найти на продуктовых полках, не должно вызывать никаких сомнений.