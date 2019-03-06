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Общество

«Губернатор в шоке». Почему не уволили владимирскую чиновницу

6 Марта 2019 в 14:20
«Губернатор в шоке». Почему не уволили владимирскую чиновницу
Фото: Департамент образования администрации Владимирской области
Марат Баширов в интервью НСН заявил, что заявления о том, что государство не должно кормить детей, шокировали владимирского губернатора.

Директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева заявила, что организацией питания школьников должны заниматься родители. Так она прокомментировала отмену бесплатных завтраков для учеников младших классов Владимира. Беляева убеждена, что обеспечивать питание - приобретение, подвоз, приготовление продуктов – это задача родителей. Сославшись на закон «Об образовании», чиновница заявила, что учебные заведения должны предоставить место и оборудование для приготовления пищи, организовать условия для приема пищи и нанять поваров. При этом, по ее мнению, ни органы местного самоуправления, ни департамент образования, ни школы не обязаны выделять деньги на питание детей. Чиновница заявила, что «люди ошибаются, когда думают, что государство или муниципалитет должны кормить детей».

За такие высказывания губернатор Владимирской области Владимир Сипягин должен был сразу уволить директора областного департамента образования, заявил в интервью НСН политолог Марат Баширов. По его словам, заявления Беляевой повергли главу региона в шок.

Нет денег — нет завтраков. Что не так с питанием в российских школах
«Думаю, что он не ожидал, что его так подставят его же подчиненные, потому что сказанное – это очевидная глупость. Может быть, и не входит в обязанности местной власти организация питания в школах, но совершенно точно, никто другой организовать это не может. Это естественная функция, которая ложится на школы, или если централизованная закупка, то на департамент, который отвечает за школьное образование. Думаю, у губернатора просто шок. По идее, он должен был ее буквально через час просто вызвать и наказать, или уволить, и таким образом продемонстрировать, что он все-таки лицо избираемое, а не назначаемое, и для него должно быть ценно, что думают о нем люди, а не его чиновничье окружение», — сказал собеседник агентства.

Отметим, что пресс-секретарь губернатора Владимирской области Ольга Петрова ранее сообщила, что Владимир Сипягин потребовал от Ольги Беляевой обоснований своих слов. Как сообщает Ura.ru, официальная позиция владимирского губернатора будет озвучена только после того, как он ознакомится с объяснениями директора департамента образования. 

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