«Губернатор в шоке». Почему не уволили владимирскую чиновницу

Директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева заявила, что организацией питания школьников должны заниматься родители. Так она прокомментировала отмену бесплатных завтраков для учеников младших классов Владимира. Беляева убеждена, что обеспечивать питание - приобретение, подвоз, приготовление продуктов – это задача родителей. Сославшись на закон «Об образовании», чиновница заявила, что учебные заведения должны предоставить место и оборудование для приготовления пищи, организовать условия для приема пищи и нанять поваров. При этом, по ее мнению, ни органы местного самоуправления, ни департамент образования, ни школы не обязаны выделять деньги на питание детей. Чиновница заявила, что «люди ошибаются, когда думают, что государство или муниципалитет должны кормить детей».
За такие высказывания губернатор Владимирской области Владимир Сипягин должен был сразу уволить директора областного департамента образования, заявил в интервью НСН политолог Марат Баширов. По его словам, заявления Беляевой повергли главу региона в шок.
Отметим, что пресс-секретарь губернатора Владимирской области Ольга Петрова ранее сообщила, что Владимир Сипягин потребовал от Ольги Беляевой обоснований своих слов. Как сообщает Ura.ru, официальная позиция владимирского губернатора будет озвучена только после того, как он ознакомится с объяснениями директора департамента образования.