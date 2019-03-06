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Чиновница из Владимира рассказала, что государство не должно кормить детей

6 Марта 2019 в 08:26
Чиновница из Владимира рассказала, что государство не должно кормить детей

Директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева заявила, что организацией питания школьников должны заниматься родители. Так она прокомментировала отмену бесплатных завтраков для учеников младших классов Владимира, передает РЕН ТВ.

Беляева убеждена, что обеспечивать питание - приобретение, подвоз, приготовление продуктов – это задача родителей. При этом ни органы местного самоуправления, ни у департамент образования, ни школы не обязаны выделять деньги на питание детей, передает Ura.ru.

Чиновница заявила, что «люди ошибаются, когда думают, что государство или муниципалитет должны кормить детей». По ее словам, у школ есть вопросы поважнее, например, обеспечение безопасности школ, отмечают argumenti.ru.

Ранее глава Национального родительского комитета Ирина Волынец в эфире НСН заявила, что корень зла всех проблем, которые происходят со школой – это недостаток финансирования.

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