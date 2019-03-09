Грымов об Этуше: «С ним здоровались все люди на улице»

Владимир Этуш. Фото: Известия/Александр Казаков

Юрий Грымов поделился с НСН ярким впечатлением из истории своего знакомства с Владимиром Этушем.

Владимир Этуш, народный артист СССР, скончался сегодня, 9 марта, на 97-м году жизни, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе театра имени Вахтангова.

Возможной причиной смерти артиста могли стать проблемы с сердцем, считает его дочь Раиса.

Директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок сообщил, что прощание с Владимиром Этушем состоится в театре. Уточняются дата и время церемонии.

Художественный руководитель театра «Модерн», режиссер Юрий Грымов в беседе с НСН назвал Владимира Этуша абсолютным символом советского кино.

«Этуш для меня – абсолютный символ советского кино и театра. Это человек с уникальной индивидуальностью, сочетающий в себе настоящую иронию и искренность. В нем существовал не просто юмор ради юмора, а настоящая ирония – к себе, своему персонажу. Среди актеров это забытое отношение», - сказал Грымов.

Режиссер поделился личными воспоминаниями об ушедшем актере.

«Я с ним был знаком. Для меня было удивительно, когда мы вдвоем шли по улице, и с ним здоровались все люди – каждый человек, кого мы встречали, здоровался с Этушем. Это показательно», - отметил собеседник НСН.

Художественный руководитель театра «Модерн» убежден, что «уход Владимира Этуша – большая утрата».

«Таких ярких людей, я считаю, очень мало. Это абсолютно незаменимые люди. Они остаются в нашей памяти, истории театра и кино России, а Владимир Этуш как участник войны – во всеобщей истории», - заявил Юрий Грымов.

Народный артист СССР Владимир Этуш родился 6 мая 1922 года.Он служил в труппе Театра имени Е.Б. Вахтангова с 1945 года, будучи приглашен туда сразу после окончания Театрального училища имени Б.В. Щукина.

Зрители запомнили его по ролям в фильмах «Цирк зажигает огни», «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил», «31 июня», «Старая, старая сказка», «Миссия в Кабуле», «Тень», «Не будите спящую собаку», «Парк советского периода», «Три мушкетера» и другим, ставшим классикой мирового культурного наследия.

Владимир Этуш был полным кавалером Ордена «За заслуги перед Отечеством», театральных премий, наград и званий, в том числе за вклад в развитие отечественной культуры.

Ранее актер театра и кино Валентин Гафт сказал НСН слова соболезнования в связи со смертью коллеги Владимира Этуша.