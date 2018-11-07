Грудинин назвал 7 ноября величайшей датой в истории России

Экс-кандидат от КПРФ на выборах президента Павел Грудинин уверил НСН, что многие страны Европы идут путем социализма.

7 ноября в России отмечается памятная дата — День Октябрьской революции 1917 года. В СССР этот праздник считался едва ли главным и назывался Днем Великой Октябрьской социалистической революции.

В современной России праздник был переименован сначала в День согласия и примирения, а затем и упразднен вовсе.

Тем не менее, в некоторых бывших республиках СССР он продолжает существовать. Так в Кыргызстане 7 ноября остается выходным днем и государственным праздником, а в Белоруссии получил новое название — День Октябрьской революции — и по-прежнему отмечается.

В России 7 ноября перестало быть праздником, но вошло в перечень памятных дат. Соответствующий закон был принят в 2005 году.

в эфирерассказал, почему этот праздник так любят в его семье.

«Власти сделали всё, чтобы этот день забыли. Придумали День единства и примирения. Но мира-то, по сути, нет. А 7 ноября - День Великой Октябрьской социалистической революции, которая стала основой зарождения великого государства – СССР. Это было могущественно, у рабочих была возможность жить нормально. Идея-то потом полмира захватила. Но в результате предательства страна, которая победила в войне, уже стерта с лица земли. Но память о ней осталась», - считает Грудинин.

В ночь с 7 на 8 ноября (по новому стилю, а по старому стилю это произошло с 25 на 26 октября) 1917 года в Петрограде произошло восстание. По сигналу, которым стал выстрел крейсера «Аврора», вооруженные рабочие, солдаты и матросы захватили Зимний дворец, свергли Временное правительство и провозгласили Власть Советов, которая просуществовала 73 года.

«Многие страны Европы - социалистические, они помогают старым и бедным, делают так, чтобы доходы распределялись между всеми гражданами. Этот путь – социализма - правильный. А для меня еще и праздник, потому что у моего отца день рождения. И сегодня я целый день получаю поздравления с Великой Октябрьской социалистической революцией, и праздновать будем. Многие злятся, что мы отмечаем и помним этот день? Что сейчас нам власть может предложить? Прорывы куда?» - поделился своими ощущениями праздника

К слову, сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко, поздравляя соотечественников с праздником, назвал событие «эпохальной датой». «Революция для трудящихся стала символом обновления, дала новые надежды на светлое будущее и освободила от угнетения», - напомнил Лукашенко.

Глава республики добавил, что знание истории, труд и традиции объединяют людей в одной стране, которая сегодня развивается независимо.