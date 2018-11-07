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В Москве начинается марш в честь годовщины парада 1941 года

7 Ноября 2018 в 09:52
В Москве начинается марш в честь годовщины парада 1941 года
В 10 утра в Москве начнется марш в честь годовщины парада 1941 года. По Красной площади пройдут около 5 тысяч человек, в том числе курсанты военных вузов, кадеты и кавалерийский почетный эскорт президентского полка.

Историческая реконструкция должна напомнить о событиях войны и подвигах советских солдат. Ровно 77 лет назад, 7 ноября 1941 года в сильный мороз состоялся первый за годы Великой Отечественной войны военный парад. Он был призван поднять боевой дух советских солдат и перейти к масштабному контрнаступлению.

Военнослужащие, принимавшие участие в параде, отправились на фронт прямо с Красной площади. Линия сражения проходила всего в нескольких десятках километров от столицы.

Как добавляет издание «Свободная пресса», движение на некоторых улицах в центре столицы сегодня перекрыто до 13 часов. К ним относится Ильина, Болотная площадь, Васильевский спуск.

7 ноября отмечается День воинской славы России.

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