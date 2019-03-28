Госдума: Запрет на мигрантов в Якутии не связан со скандальным изнасилованием

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Депутат Госдумы от республики Саха рассказал НСН, что ограничения на работу мигрантов в Якутии не коснутся киргизов.

В Якутии расширили перечень видов экономической деятельности, которые запрещено вести иностранным гражданам, трудящимся в России на основании патента. Соответствующий указ подписал глава республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Документ размещён на официальном информационном портале региона.

Напомним, в середине марта в Якутии обострилась ситуация с мигрантами после того, как местная жительница была похищена и изнасилована выходцем из Киргизии. В Якутске прошли два антимигрантских митинга, а после, 19 марта, около 90 водителей автобусов не вышли на работу из-за волнений в городе. Также не работали многие овощные киоски.

Ограничения на ведение экономической деятельности не коснутся представителей стран, входящих в ЕАЭС, в том числе и киргизов, сообщил в эфире НСН депутат Госдумы от Республики Саха (Якутия) Федот Тумусов. По его словам, выход указа главы Якутии не связан с прошедшими митингами и трагедией.

«Указ соответствует законодательству РФ и постановлению правительства. Ежегодно принимается такой указ о квотировании рабочих мест для иностранных граждан из стран, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Это не касается тех государств, которые в него входят. Конкретно киргизов, например, это не касается. Это касается китайцев, азербайджанцев, украинцев и так далее. Понятно, что сейчас всеобщее внимание приковано к инциденту с преступлением, совершённым мигрантами, представляющими Киргизию, но на самом деле такой указ выходит ежегодно. Такие полномочия даны правительством РФ регионам. Это никак не связано», — заверил Тумусов.

Обстановка в республике, по его словам, на сегодняшний день нормализована. Все нарушения закона пресекаются правоохранителями, новых забастовок не ожидается.

«Были полдня, когда ряд работников киосков и автобусных маршрутов чудесным образом спали до середины дня, а потом на работу не вышли. И это некоторыми “друзьями” раздувается до вселенских масштабов. На самом деле это случай, который вообще никак не влияет на ситуацию ни в республике, ни в городе Якутске. Ситуация спокойная, её контролируют правоохранительные органы. Были хулиганские выходки в отношении работников киосков, но участники уже задержаны и будут привлечены к ответственности. Никаких эксцессов нет», — описал обстановку парламентарий.

Напомним, после истории с изнасилованием местной жительницы в Якутии прошёл ряд погромов в овощных киосках, где работают мигранты, несмотря на то, что власти призывали граждан к благоразумию и просили не учинять самосуд. Тогда генеральный директор Центра стратегического планирования, политический консультант Виктор Потуремский в эфире НСН объяснил, почему в северных регионах проблемы с мигрантами всегда стоят острее, чем в Центральной России.