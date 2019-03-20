Ненависть к мигрантам в Якутске объяснили желанием выжить

Генеральный директор Центра стратегического планирования в эфире НСН посоветовал властям Якутска защитить интересы местных жителей.

Полиция Якутска задержала группу местных жителей за погромы в овощных киосках, в которых работают мигранты. Начальник городской полиции призвал жителей не поддаваться на провокации и не разжигать межнациональную рознь после скандального преступления, совершенного приезжими. Об этом сообщает песс-служба межмуниципального управления МВД России «Якутское».

Генеральный директор Центра стратегического планирования, политический консультант Виктор Потуремский заявил НСН, что для урегулирования общественных беспорядков, якутским властям необходимо обеспечить защиту интересов местных жителей.

«Тут сложная комплексная задача, начиная с контроля. На мой взгляд, лучше все-таки создавать определенные стандарты социальной защиты и защиты интересов в первую очередь жителей, постоянно проживающих в регионе», — сказал он.