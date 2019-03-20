Ненависть к мигрантам в Якутске объяснили желанием выжить

Полиция Якутска задержала группу местных жителей за погромы в овощных киосках, в которых работают мигранты. Начальник городской полиции призвал жителей не поддаваться на провокации и не разжигать межнациональную рознь после скандального преступления, совершенного приезжими. Об этом сообщает песс-служба межмуниципального управления МВД России «Якутское».
Генеральный директор Центра стратегического планирования, политический консультант Виктор Потуремский заявил НСН, что для урегулирования общественных беспорядков, якутским властям необходимо обеспечить защиту интересов местных жителей.
«Тут сложная комплексная задача, начиная с контроля. На мой взгляд, лучше все-таки создавать определенные стандарты социальной защиты и защиты интересов в первую очередь жителей, постоянно проживающих в регионе», — сказал он.
«В регионах за полярным кругом наличие работы, которая позволяет поддерживать определенный уровень жизни, является условием выживания. Поэтому понятно, что люди к приезжим и конкуренции на рынке труда относятся несколько более чувствительно. Соответственно, такие инциденты в первую очередь являются проблемой неотрегулированных и каких-то застарелых конфликтов», — пояснил собеседник НСН.
Напомним, что преступление, вызвавшее общественный резонанс в Якутске, случилось в ночь на 17 марта. 23-летний мужчина силой затащил 36-летнюю женщину в машину и увез в сторону гаражей. Там он изнасиловал ее, а затем привез в автомастерскую и оставил с двумя приятелями. Потерпевшей удалось сбежать. Насильника и двух приятелей задержали. После появления в соцсетях информации о том, что правонарушители были выходцами из средней Азии, в Якутске прошел стихийный митинг. Затем городские и региональные власти провели встречу с жителями республики, на которой глава Якутии пообещал массово бороться с нелегальными мигрантами. Депутат Госдумы от Республики Саха (Якутия) Федот Тумусов в интервью НСН объяснил сложившуюся в Якутске ситуации экономическими и социальными проблемами.