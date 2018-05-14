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Общество

Госдума: У Роскомнадзора не хватит сил для регулирования соцсетей

14 Мая 2018 в 11:01
Госдума: У Роскомнадзора не хватит сил для регулирования соцсетей
Зампред комитета Госдумы по информационной политике в эфире НСН объяснил, с чем возникли проблемы при доработке закона о контроле над социальными сетями.

В Госдуме отложили второе чтение законопроекта, регулирующего соцсети, сообщает «Коммерсантъ». Документ был принят в первом чтении 12 апреля. В пятницу, 11 мая истек срок внесения поправок и представления законопроекта ко второму чтению. По данным источника, депутаты заявили о необходимости создания рабочей группы, которая должна доработать инициативу депутатов «Единой России» Сергея Боярского и Андрея Альшевских, но пока не определилась дата ее первого заседания.

В эфире НСН зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов разъяснил, почему затянулось принятие законопроекта о регулировании соцсетей (слушайте аудио).

Госдума идёт на попятную? Депутаты не доработали регулирующий соцсети законопроект

«Закон с точки зрения текстовой части, в общем-то, проработан. Здесь вопрос в другом: как все это будет работать, хватит ли у Роскомнадзора сил и технических возможностей, потому что прогресс, особенно в IT-секторе, очень стремительно развивается. Та история с Telegram, когда технологические специалисты и программисты эффективно используют мировую сеть, то есть не серверы, находящиеся на территории РФ, а серверы распределенные по всей планете. Здесь, конечно, ни одна структура, ни в России, ни за границей, будь то Соединенные Штаты или Евросоюз, в состоянии построить систему, по крайней мере, достаточно быстро, для осложнения или полной блокировки работы», — сказал депутат.

Напомним, впервые законопроект был внесен на рассмотрение Государственной Думы в 2017 году. Тогда депутаты выступили против, сославшись на возможность блокировки информации из соцсетей только на основании решении суда.

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