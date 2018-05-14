Госдума идёт на попятную? Депутаты не доработали регулирующий соцсети законопроект

СМИ сообщили, что администрация президента не увидела необходимости в принятии законопроекта о регулировании социальных сетей.

Срок внесения правок в законопроект, который отрегулирует социальные сети, завершился 11 мая. Ранее этот документ был принят Госдумой в первом чтении. Однако вносить изменения депутаты не торопились, так, один из авторов законопроекта Сергей Боярский рассказал, что сделал лишь «несколько технических правок, которые в основном касаются исправления падежей». По его словам, доработать документ должна специальная рабочая группа. Однако даже с исправлениями документ может не заручиться поддержкой Госдумы. В то же время СМИ сообщили, что в администрации президента не посчитали нужным принимать законопроект даже в исправленном варианте, пишет «Коммерсант».

Ранее аналитик Mobile Research group Эльдар Муртазин в эфире НСН предупредил депутатов о последствиях подобных законопроектов.

«Можно налагать некие ограничения на сами социальные сети, чтобы они соблюдали правила игры, но говорить о том, что эти ограничения должны налагаться на пользователя, нельзя. Все репрессивные меры в отношении пользователей оборачиваются против стран, которые их приняли. Это стандартно происходит везде», - заключил Муртазин.

В 2017 году предложил регистрацию в социальных сетях по паспорту. Ранее в эфиреон назвал идею здравой и правильной.

«У нас же решения принимаются голосованием, поэтому будем убеждать. Так или иначе эта инициатива будет поддержана. В другом виде, другими авторами. Неважно, какие авторы, – сама идея здравая и абсолютно правильная», - считает депутат.

В свою очередь, интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН посчитал, что подобные инициативы увеличат разрыв между взрослыми и детьми.

«Это предложение однозначно не приведет ни к каким положительным результатам. Потому что дети сегодняшнего дня в любом случае будут искать, и найдут вход в коммуникационную среду. Вероятнее всего, что такими законами можно только спровоцировать гораздо больший разрыв ментальности между детьми и взрослыми», - заверил НСН Мариничев.

Напомним, впервые законопроект о регулировании социальных сетей был внесён в Госдуму в 2017 году. Он подразумевал блокировать информацию, которая порочит честь и достоинство гражданина, который обратился с соответствующим заявлением. Однако многие депутаты выступили против документа, напомнив, что блокировка может осуществляться только на основании решения суда. Первое чтение обновлённой версии состоялось 12 апреля 2018 года, сообщает Ura.ru .