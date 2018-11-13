Госдума не осуждает укладку асфальта в плохую погоду

Депутат Александр Старовойтов в эфире НСН рассказал, что подразумевает Росавтодор в методических рекомендациях под понятием «плохая погода».

В России асфальтоукладчикам официально позволили обновлять дорожное покрытие при неблагоприятных погодных условиях, если они будут соблюдать технологии, СНиПы и ГОСТы. Новую методику укладки прописал Росавтодор, пишут «Известия». В ней, в частности говорится о том, что класть покрытие допустимо при температуре до -10 градусов и даже при незначительных осадках. Перед асфальтоукладочными работами лишь необходимо расчистить поверхность от снега, льда, пыли и грязи и просушить её с помощью терморазогревателя.

Член комитета Госдумы по строительству и транспорту Александр Старовойтов объяснил НСН, что в действительности подразумевается под плохими погодными условиями и призвал не читать новые методики «между строк».

«Мы, когда слышим диалог на эту тему, у нас в первую очередь перед глазами возникает картинка, когда два с половиной рабочих вываливают тележку с асфальтом в снег или в лужу, потом один садится на маленький каток, а другой его катит. На самом же деле уже есть новейшие, действительно крутые технологии, которые позволяют в плохую погоду проводить укладку», — рассказал Старовойтов.

По словам депутата, просто нельзя забывать о том, что у так зазываемой плохой погоды есть свои критерии. Именно под эти критерии разработаны специальные технологии, которые должны быть использованы. Таким образом, отметил Александр Старовойтов, нарушение этих технологий неизбежно повлечет за собой совершенно негативные последствия.

«Поэтому, если Росавтодор говорит именно об этом, а я в этом не сомневаюсь, то это имеет место быть, и ничего плохого я в этом не вижу. Но когда процесс проходит на уровне двух с половиной рабочих, которые что-то вываливают в лужи и закатывают непонятным способом, то эти вещи не должны ассоциироваться с рекомендациями Росавтодора. В первую очередь, они не должны ассоциироваться у региональных властей, в ведении которых находятся дороги местного значения. Поэтому просьба читать предложение правильно и не читать между строк», — заключил парламентарий.

Напомним, ранее стало известно, что при комитете Госдумы по транспорту и строительству будет создана специальная рабочая группа, которая займётся разработкой стандартов установки дорожных камер контроля скорости. Сейчас количество средств фиксации не регулируется, из-за этого за одно и то же нарушение водитель может быть оштрафован несколько раз.